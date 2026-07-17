„Je to asi ta největší životní změna, jakou jsem kdy zažila. Najednou už všechno neplánujete podle sebe, ale podle dvou malých človíčků. Není to vždy jednoduché, ale je to nádherné,“ říká s úsměvem Kamila, která díky mateřství jen září.
„Žádná práce není důležitější než chvíle s mými holčičkami.“ Kamila Nývltová otevřeně o mateřství, které jí změnilo život
Ještě nedávno ji fanoušci vídali především na jevišti. V březnu 2026 se ale život zpěvačky Kamily Nývltové změnil od základů. S partnerem Eddiem přivítali na světě dvojčátka Jasmínu a Elianu. Od té chvíle je pro ni tou nejdůležitější životní rolí role maminky. Sama přiznává, že mateřství jí převrátilo život naruby a zároveň přineslo nový pohled na ženskost i to, co je v životě skutečně důležité.
„Je to asi ta největší životní změna, jakou jsem kdy zažila. Najednou už všechno neplánujete podle sebe, ale podle dvou malých človíčků. Není to vždy jednoduché, ale je to nádherné,“ říká s úsměvem Kamila, která díky mateřství jen září.
Přestože se postupně vrací ke své profesi, priority má nastavené zcela jasně. Velkou oporu nachází v partnerovi i celé rodině, díky nimž může znovu pomalu naskočit do pracovního tempa. „Můžu se postupně vracet k práci, kterou miluju. Dnes už ale vím, že žádná pracovní povinnost není důležitější než chvíle s mými holčičkami,“ upřesňuje.
Tělo si zaslouží čas
Těhotenství s dvojčaty bylo podle zpěvačky velkou zátěžovou zkouškou. Organismus dostal pořádně zabrat a ona se musela naučit něco, co dříve příliš neuměla – odpočívat.
„Musela jsem mnohem víc poslouchat své tělo. Po porodu jsem si uvědomila, že není potřeba na sebe tlačit. Dřív jsem chtěla mít všechno hned pod kontrolou, dnes vím, že regenerace potřebuje čas,“ svěřuje se. Základem je pro ni kvalitní strava, dostatek tekutin a především respekt k tomu, co tělo právě potřebuje.
Síla, o které nevěděla
Mateřství jí ovšem přineslo ještě jedno důležité poznání – objevila v sobě sílu, o které dříve neměla tušení. „Zjistila jsem, že jsem mnohem silnější, než jsem si kdy myslela. A také, že nemusím být dokonalá. Dřív jsem měla pocit, že všechno musím zvládnout na sto procent,“ popisuje Kamila.
Dnes už ví, že někdy úplně stačí být prostě jen přítomná. A pak je tu ještě něco, co slovy popsat nejde. „Láska, kterou člověk cítí ke svým dětem, se vlastně ani nedá popsat,“ dojímá se maminka dvou okatých uzlíčků štěstí.
Radost z obyčejných věcí
Času, který by mohla věnovat jen sama sobě, zatím mnoho nezbývá, ale když už se zadaří nějakou chvilku si pro sebe vyšetřit, o to víc si ji umí vychutnat.
„Přiznám se, že těch chvilek zatím moc není,“ směje se. „Ale když se nějaká najde, udělá mi radost úplně obyčejná věc – dát si v klidu kávu, zajít si na kosmetiku nebo si jen sednout na chvíli do ticha. Najednou člověk zjistí, jak moc si začne vážit úplných maličkostí.“
Když přijdou náročnější dny, největší oporou je jí partner. „Bez něj bych to zvládala mnohem hůř. Máme skvělou podporu i v rodině a za to jsem neskutečně vděčná.“ A překvapivě právě její dcery jsou tím největším zdrojem energie. „I když je člověk nevyspalý, stačí jeden jejich úsměv a všechna únava je na chvíli pryč.“
Krása má dnes úplně jiný význam
S příchodem dětí se změnil i její pohled na ženskost. „Dřív jsem krásu možná víc spojovala s tím, jak člověk vypadá. Dnes ji mnohem víc vidím v tom, co žena zvládne. Tělo dokáže vytvořit nový život, porodit děti a postarat se o ně. To je podle mě ta největší síla a zároveň ta nejkrásnější podoba ženskosti.“
Podobně laskavý přístup doporučuje i ostatním maminkám, které mají pocit, že po narození dítěte ztratily samy sebe. „Nebuďte na sebe tak přísné. Je úplně normální, že se po narození dítěte člověk na nějakou dobu změní. Neznamená to ale, že ztratíte samy sebe.
Jen objevujete novou verzi sebe, která potřebuje čas, a věřte, že všechno přijde postupně. Není kam spěchat,“ nabádá Kamila ostatní maminky s tím, že rozhodně není žádná ostuda požádat o pomoc a dopřát si byť chvilku času jen pro sebe. Je to nesmírně osvěžující.
Vary z nové perspektivy
Ani ona si letos nenechala ujít Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, který má podle ní pokaždé jedinečnou atmosféru. „Mám ráda, jak se tam potkávají lidé z filmu, hudby i divadla a celé město na pár dní úplně ožije. Letos si ale všechno užívám z trochu jiné perspektivy,“ vysvětluje.
Kamila si Varech nenechala ujít jedinečné setkání Wellbeing s Hankou Kynychovou, které bylo věnované péči o zdraví, kondici a psychickou pohodu v období vysokého pracovního i osobního nasazení.
Právě toto téma je Kamile po narození dvojčátek obzvlášť blízké. A největší radost? Ta je dnes pro zpěvačku překvapivě prostá. „Vyrazit si s partnerem na den sami, jen tak být a procházet se – to je teď pro mě obrovský zážitek.“