Princezna Kate má za sebou další velmi osobní návštěvu, která silně rezonovala nejen mezi pacienty, ale i mezi fanoušky královské rodiny. V onkologickém centru Christie v Manchesteru byla u okamžiku, kdy třicetiletá maminka Claire Lorente symbolicky ukončila léčbu rakoviny prsu. Pro Kate šlo o mimořádně citlivý moment i proto, že si sama v uplynulém období prošla léčbou nádorového onemocnění.
Záběry dojímají veřejnost. Princezna Kate objala maminku, která právě ukončila léčbu rakoviny
Princezna Kate navštívila onkologické centrum v Manchesteru a byla u dojemného okamžiku, kdy mladá maminka Claire Lorente symbolicky ukončila léčbu rakoviny prsu zazvoněním na zvon. Sama Kate, která si prošla léčbou nádorového onemocnění, pacientku objala, povzbudila ji a svým citlivým vystupováním dojala veřejnost.
Poslední roky nebyly pro britskou královskou rodinu jednoduché. Vedle slavnostních událostí a veřejných povinností se do popředí opakovaně dostávalo také téma rakoviny. Princezna Kate na začátku ledna 2025 oznámila, že je po léčbě v remisi, zatímco král Karel III. se nadále léčí. Oba se před několika dny zúčastnili recepce pořádané u příležitosti 125. výročí organizace Cancer Research UK, která se dlouhodobě věnuje výzkumu a boji s rakovinou.
Kate poté pokračovala v návštěvách spojených s podporou pacientů a zdravotníků. V manchesterském centru Christie se setkala se zaměstnanci i lidmi, kteří léčbou právě procházejí. Nejsilnější chvíle ale přišla ve chvíli, kdy byla přítomna ukončení léčby jedné z pacientek.
V některých nemocnicích je zvykem, že pacient po skončení léčby zazvoní na speciální zvon. Právě tuto chvíli sdílela Kate s Claire Lorente, mladou maminkou, která dokončila léčbu rakoviny prsu. Princezna ji objala a mluvila s ní o tom, že chápe, jak náročnou cestu má za sebou. Zároveň ji povzbuzovala i před další operací, která ji ještě čeká.
Kate se setkala také s dítětem pacientky a řekla mu, že má velmi statečnou maminku. Když pak přišel samotný okamžik zvonění, princezna ustoupila stranou, aby Claire mohla svůj důležitý moment prožít naplno. Na záběrech bylo patrné, že ji situace hluboce dojala a že jen těžko zadržovala slzy.
Diana by na Catherine byla hrdá
Právě tato zdrženlivost a citlivost vyvolala velkou odezvu u lidí na sociálních sítích. Mnozí ocenili, že Kate dokázala být přítomná a empatická, aniž by na sebe strhla pozornost. „Diana by na Catherine byla hrdá,“ napsal jeden z komentujících na profilu ITV News. Další přidali slova obdivu: „Miluju princeznu Kate, má srdce ze zlata,“ nebo „Ona je tak úžasná. Viděl jsem ji a rozzářila celou nemocnici.“ Objevil se i komentář: „To je tak dojemné, Kate je úchvatná osoba.“
Návštěva onkologického centra tak nebyla jen další položkou v královském programu. Pro mnohé měla mnohem hlubší význam. Kate se po vlastní zkušenosti s vážnou nemocí dokáže k pacientům přiblížit jinak než dřív. A právě v tom možná spočívá síla podobných momentů: nejsou jen o protokolu, ale o lidském porozumění.
Princezně teď fanoušci přejí hlavně to, aby podobná místa navštěvovala už jen jako podporující členka královské rodiny, a ne jako pacientka, která musí sama čelit další léčbě.