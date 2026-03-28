Dnes v Divadle Járy Cimrmana oslaví jeden z jeho tvůrců Zdeněk Svěrák své devadesátiny. Mezi gratulanty pochopitelně nebude chybět ani herečka Daniela Kolářová, kterou mají diváci neodmyslitelně spjatou s rolemi Svěrákových filmových manželek. Svoji před kamerou byli hned čtyřikrát. Dárek ale ještě vymyšlený nemá.
"Za muže bych ho nikdy nechtěla," říká Daniela Kolářová o Zdeňku Svěrákovi
Na filmovém plátně patří Daniela Kolářová a Zdeněk Svěrák k nejoblíbenějším manželským dvojicím. Přesto, jak herečka říká, v soukromí by jim to neklapalo. Co za tím stojí?
„Pořád nemám nápad a nechci žádný flašky nebo tak. Chci ho něčím mile překvapit, třeba nějakou úplnou maličkostí. Hlavně něčím, aby to nečekal,“ přiznala Kolářová deníku Blesk. Při té příležitosti také zavzpomínala na roky společné práce a filmových manželství. „Jeho filmy byly kvalitní, bavilo mě v nich hrát a já mu za ně děkuju. Byl to bezvadnej filmovej manžel, ale v reálu bych ho nikdy nechtěla,“ překvapila svým názorem na dlouholetého přítele. „Je na mě trošku moc neklidný,“ dodala se smíchem Kolářová.
Čtěte také: Krásná milenka ho kdysi málem stála manželství. Znáte všechny Svěrákovy ženy?
Oba dva kolegové se také shodnou ve svých názorech na stárnutí. Nejdůležitější je podle nich nikdy neztrácet humor. „Je to prima, když má člověk smysl pro humor a dovede ho ocenit. Vůbec v každé životní situaci, i těch nejhorších, je humor záchrana,“ řekla Kolářová před několika lety pro Českou televizi. „Bez toho by to nešlo,“ přitakal Svěrák. „Já když najdu v tom stárnutí humor, tak se z toho hrozně těším. Zvláště ráno mě přepadají myšlenky, kolik je mi let, ale rychle to musí člověk rozchodit. Nejvíc pomáhá dělání, práce,“ prozradil svůj recept proti trudomyslnosti současný oslavenec. „Neutápět se v tom a rozchodit to,“ souhlasí s ním Kolářová.
I přes veškerý humor oba přiznávají, že stárnutí je zvláštní. „Navazuji a navazuji nová přátelství s lékaři,“ pobavil Svěrák. „Jako většinou to zaháním, kladu si pořád nějaké úkoly, abych byla aktivní, ale vědomí vzadu tady je, že jsme všichni koneční. A teď jde o to zanechat dobrou stopu – zasadila jste strom, že jste se chovala slušně k lidem,“ uzavřela téma Kolářová.