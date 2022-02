Stačila jedna vteřina a žena se zbavila těhotenského bříška. Sledující byli v šoku

Během jediného nádechu se dokázala Tammy Hembrowová zbavit svého bříška v šestém měsíci těhotenství. Jediná sekunda stačila k tomu, aby se její už mírně zakulacená partie změnila ve zcela plochou. K videu na sociální síti TikTok přidala influencerka komentář: "Když vás těhotenství přejde."

"Dítě je pořádku?" vyděsil se jeden z jejích fanoušků. "Nemůže to to dítě vyděsit, byly o tom provedeny nějaké studie?", "Co to proboha je?". Komentáře šokovaných lidí rychle přibývaly.

27letá budoucí trojnásobná maminka fanouškům vysvětlila, že jde o její běžnou cvičební rutinu, která dítě nijak neohrožuje. Jakmile se hluboce nadechne, rozšíří se jí kapacita v oblasti hrudníku, kam se po zpevnění břišního svalstva posunou i vnitřní orgány včetně dělohy.

Vysvětluje, že podobný trik používají i vzpěrači, když pózují a najednou mají široký, objemný hrudník a pas se jim rázem zeštíhlí.

"Dítě je naprosto v pořádku, dělám tohle při cvičení běžně a vlastně doporučuji zpevňovat střed těla po celou dobu těhotenství," uzavřela australská fitness trenérka, kterou například na Instagramu pravidelně sleduje 14 milionů lidí.