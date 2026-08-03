Jeho hluboký hlas poznají i lidé, kteří možná netuší, jak vypadá. Vlastimil Zavřel se stal neodmyslitelnou součástí české verze Simpsonových, výraznou stopu ale zanechal také v divadle, filmech a televizních seriálech. Za jeho bodrým vystupováním a pověstnou láskou k dobrému jídlu se přitom skrývají i chvíle, kdy mu příliš do smíchu nebylo. Potýkal se s vážnou nemocí jater a v roce 2020 na skútru srazil devítiletou dívku.
Za hlasem Homera se skrývá těžký osud. Zavřel bojoval s nemocí a otřásla jím nehoda s dítětem
Vlastimil Zavřel patří k hercům, které diváci poznají nejen podle tváře, ale i podle nezaměnitelného hlasu. Jeho životní cesta však vedla přes úspěchy, těžké zkoušky i chvíle, které ho zásadně poznamenaly.
Dětství mezi divadelními kulisami
Vlastimil Zavřel se narodil 4. srpna 1954 v Praze do rodiny, ve které bylo umění každodenní součástí života. Jeho otec působil jako operetní zpěvák, maminka byla baletkou, a tak se budoucí herec pohyboval v zákulisí Hudebního divadla Karlín už odmalička. Část dětství strávil také v Tunisku, kam odjel s matkou a nevlastním otcem, který tam pracovně působil.
Herectví vystudoval na pražské konzervatoři a před kamerou se objevil už jako dospívající. Jeho filmovým začátkem se stala pohádková komedie Dívka na koštěti z roku 1971. Po absolvování školy nastoupil do Divadla J. K. Tyla v Plzni, později dlouhá léta působil v Realistickém divadle a následně také v Divadle v Dlouhé.
Od Saxany až k Ordinaci
Zavřel nikdy nepatřil k hercům romantických hrdinů. Jeho doménou se staly svérázné vedlejší postavy, kterým dokázal vtisknout humor, bodrost i jistou dávku neotesanosti. Objevil se například v Arabele, Tankovém praporu, Hospodě, Báječných letech pod psa nebo pohádce Z pekla štěstí. Velkou televizní popularitu mu později přinesla role podnikatele Jindřicha Valšíka v seriálu Ordinace v růžové zahradě.
Výrazného uznání se dočkal také na divadelních prknech. Za ztvárnění komisaře Josefa Ledviny v muzikálu Adéla ještě nevečeřela získal Cenu Thálie za rok 2008. Ačkoli byl dlouho vnímán především jako činoherní a televizní herec, právě muzikálová role ukázala, jak dobře dokáže propojit herectví se zpěvem a komediální nadsázkou.
Druhý život mu dal Homer Simpson
Pro několik generací diváků je však Vlastimil Zavřel především českým hlasem Homera Simpsona. Postavu převzal po Vlastimilu Bedrnovi a postupně jí vtiskl vlastní energii i charakteristickou hlasovou polohu. Sám k animovanému hrdinovi přistupuje s typickým humorem: „Homer Simpson je roztomilej, vlídnej a blbej. Moje krevní skupina,“ prohlásil v Českém rozhlase.
Jeho nezaměnitelný hlas se uplatnil i mimo televizi. Hráči ho znají například jako Joea Barbara z českého dabingu videohry Mafia II. Přestože herectví někdy komentuje s nadsázkou a tvrdí, že hraje hlavně proto, aby mohl platit složenky, úplně opustit jeviště nedokázal ani po odchodu do důchodu. V roce 2023 přiznával, že několikrát do měsíce stále vystupuje. „Asi by mě za chvíli nebavilo být jen důchodcem,“ vysvětlil.
Nemoc, při které hubnul téměř kilo denně
Jednu z nejtěžších životních zkoušek mu přinesly vážné problémy s játry. Na nemoc ho upozornil maskér během natáčení Ordinace v růžové zahradě, který si všiml, že má herec nezvykle zažloutlé oční bělmo. Zavřel následně vyhledal lékaře a vyslechl si nepříjemnou zprávu.
„Zjistili mi, že játra jsou špatná,“ vzpomínal. Lékaři mu zakázali tvrdý alkohol, zásadně upravili jídelníček a nasadili léčbu. Kvůli nemoci a odvodňovacím lékům zhubnul během několika týdnů přibližně devatenáct kilogramů. Zotavování podle jeho slov trvalo déle než čtvrt roku a ještě o několik let později musel pravidelně docházet na kontroly a užívat léky.
Vedle toho podstoupil také dvě operace očí. Nejprve absolvoval laserový zákrok, později se mu však zrak zhoršil kvůli šedému zákalu a lékaři mu voperovali multifokální nitrooční čočku. „Už mě prostě otravovalo si každé ráno nasadit na nos brýle,“ vysvětlil důvod, proč se pro zákrok rozhodl.
Okamžik, který jím silně otřásl
Další dramatická chvíle přišla 27. června 2020. Zavřel jel na skútru po pražském Rašínově nábřeží, když se na přechodu střetl s devítiletou dívkou. Podle vyjádření městské policie se dítě vracelo pro čepici, kterou mu odfoukl vítr, právě ve chvíli, kdy herec přijížděl k přechodu.
„Holčičce upadl klobouk na přechodu, nedobrzdil jsem to a srazil jsem ji,“ popsal Zavřel krátce po nehodě. Dívka utrpěla lehčí pohmožděniny a odřeniny horních i dolních končetin a záchranáři ji převezli na vyšetření do Thomayerovy nemocnice. Herec zůstal na místě s jejími rodiči, počkal na záchranku i policii a dechová zkouška u něj byla negativní.
Událost jím viditelně otřásla. „Je to velmi nepříjemné, jsem z toho roztřesený,“ přiznal bezprostředně po srážce. Přestože dívka naštěstí neutrpěla vážné zranění, pro herce šlo o jednu z nejděsivějších situací jeho života.
Na lásku si počkal do šestapadesáti
Neobvykle se vyvíjel také Zavřelův osobní život. Dlouhá léta bydlel s maminkou a do manželství se příliš nehrnul. Osudovou Juditu potkal až v šestapadesáti letech ve své oblíbené branické restauraci U Báby. Po dvou letech vztahu se pár vzal při komorním obřadu na Šumavě.
Vlastimil Zavřel si tak na velkou lásku počkal téměř do šedesátky. Podobně jako ve své kariéře ani v soukromí nenásledoval očekávaný scénář. Zůstává hercem, který si na nic nehraje, mluví bez velkých gest a vážné okamžiky často zakrývá humorem. Jeho životní příběh ale ukazuje, že za hlasem bodrého Homera se skrývá člověk, který si prošel nemocí, strachem i okamžiky, na něž se nezapomíná.