Z youtuberky moderátorkou a filantropkou. Shopaholic Nicol sledují stovky tisíc lidí

Rodačka z Prahy si založila svůj kanál na sociální síti YouTube před devíti lety. Z koníčku se však postupem času stalo povolání, které z její přezdívky Shopaholic Nicol udělalo jedno z nejznámějších jmen českého internetu. Ačkoliv se stále živí jako influencerka, je také moderátorkou na plný úvazek a občasnou zpěvačkou.

Nikola Čechová začínala dívčími videi a postupně se více zaobírala životním stylem a módou. Videa začala natáčet během studia na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze, která úspěšně zakončila v roce 2014.

Hledá módní alternativy

Během devíti let své blogerské kariéry se vypracovala na jednu z nejznámějších a nejlépe placených influencerek a také moderátorku.

"Nikdy jsem nebyla ten typ, co by si zakládal na drahých značkách. I když bych si mohla dovolit nějakou dražší kabelku, ty peníze mi za to nestojí. Baví mě hledat v módě alternativy. Ráda chodím do sekáčů, na design markety, podporuju lokální tvorbu, neutrácím zbytečně," řekla v létě v rozhovoru pro deník Právo.

Přiznala však také, že dříve nehleděla na kvalitu oblečení a nakupovala hromadu levných triček z Primarku.

Z blogerky se stala moderátorka

Je držitelkou ocenění Blogerka roku (2015, 2016) i Czech Social Awards za inspiraci na on-line scéně. Opakovaně se umístila v žebříčku nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích podle časopisu Forbes.

V roce 2017 vydala také svůj první singl s názvem Ztracená a objevila se také ve videoklipu českého písničkáře Pokáče. Od loňského roku moderuje společně s hercem a muzikantem pořad Snídaně s novou a působí také jako moderátorka na Óčku.

Připomeňte si vývoj její kariéry.