V devadesátých letech patřila Jana Štefánková k ženám, které se nedaly přehlédnout. Vnadná blondýnka se stala první českou playmate, objevila se na stránkách pánského magazínu a později si ji diváci spojili také s erotickým pořadem Peříčko. Dnes je jí jednapadesát, žije převážně na Seychelách a její život má s tehdejším světem focení a televizních kamer společného už jen málo.
Z první české playmate je dnes honorární konzulka. Jana Štefánková už by se před objektivem nesvlékla
Jana Štefánková se v devadesátých letech proslavila jako první česká playmate a moderátorka erotického pořadu Peříčko, dnes ale žije úplně jiný život. Bývalý sexsymbol podniká na Seychelách v realitách, vychovává dva syny a zastává funkci honorární konzulky Seychelské republiky.
Půvab jí sice zůstal, sama by se ale dnes před objektivem svlékat nechtěla. Nejen proto, že je dvojnásobnou maminkou, ale také kvůli práci a společenskému postavení, které si vybudovala. Na Seychelách podniká v realitách a zároveň zastává funkci honorární konzulky Seychelské republiky.
Fotky, které jí změnily život
K modelingu se Štefánková dostala vlastně náhodou. Jako mladou dívku ji v Brně oslovil na ulici fotograf s nabídkou focení. Tehdy ještě netušila, že právě tento okamžik odstartuje kariéru, která ji brzy zavede do Prahy i před objektivy známých fotografů.
Zlom přišel v roce 1993, kdy dostala nabídku nafotit snímky pro Playboy. Byla mladá, nervózní, ale výsledek podle ní dodnes stojí za to. „Byla jsem velmi mladá, fotograf Jadran Šetlík tedy rozhodl, že mi nechá obarvit vlasy na tmavo, abych vypadala o něco starší,“ vzpomínala Štefánková. Přestože šlo o odvážné focení, na vzniklé fotografie se prý i po letech dívá ráda.
Peříčko z ní udělalo televizní hvězdu
Další výrazná příležitost přišla nečekaně. Její kamarád tehdy pracoval na televizi Nova a upozornil ji na konkurz do nového pořadu, kam by se podle něj hodila. Jana už v té době žila na Seychelách, přesto se rozhodla na poslední chvíli přiletět do Česka.
Nakonec uspěla a stala se tváří erotického pořadu Peříčko, který měl v devadesátých letech výrazný divácký ohlas. Pro Štefánkovou to přitom bylo ideální i prakticky, protože práci dokázala propojit se životem na ostrově. „Moderování jsem si užívala, pořad měl velký divácký ohlas, a navíc se tato práce dala skloubit s mým životem na ostrově,“ popsala Jana. Obvykle natočila několik dílů najednou a potom se vracela zpět na Seychely.
Své křivky později ukázala také ve filmu Bolero, ale postupem času se z veřejného prostoru stáhla. Po narození synů už nechtěla být vnímána především jako sexsymbol. Důležitější pro ni začala být role manželky, matky a ženy, která si buduje vlastní zázemí mimo svět televizní slávy.
Život mezi Českem a Seychelami
S partnerem je Jana Štefánková téměř třicet let a společně podnikají v oblasti luxusních realit. Jejich práce se soustředí hlavně na Indický oceán, zejména na Seychely a Mauricius. „Máme divizi realit v oblasti Indického oceánu, zejména na Seychelách a na Mauriciu, kde prodáváme domy do osobního vlastnictví,“ prozradila Jana.
Rodina ale nežije jen v tropickém ráji. Pravidelně se vrací také do Česka, protože Jana s partnerem chtějí, aby jejich synové uměli česky a měli vztah k zemi, odkud pochází jejich matka. Chlapci proto navštěvují klasickou státní školu v Česku.
Z playmate honorární konzulkou
Příběh Jany Štefánkové ale není jen o kráse, odvážných fotografiích a televizní popularitě. Postupně si vybudovala i úplně jinou pozici. Na Seychelách se zapojila do diplomatické agendy a stala se honorární konzulkou Seychelské republiky, jak uvádí oficiální stránky Ministerstva zahraničních věcí.
K této funkci se dostala po letech práce po boku předchozího konzula Ernsta Pindura, pro kterého zajišťovala velkou část agendy. Po jeho smrti Seychely hledaly nástupce a Jana nakonec uspěla. „Když pak bohužel Ernst Pindur zemřel, Seychely hledaly nového kandidáta. A i přes velký zájem jsem uspěla a nyní mám čest v jeho práci pokračovat,“ uvedla Štefánková.
Od nahých, ale vkusných fotografií přes moderování Peříčka až po podnikání a konzulární funkci tak ušla dlouhou cestu. Někdejší televizní sexsymbol dnes žije úplně jiný život, ve kterém hrají hlavní roli rodina, práce, Seychely a odpovědnost, kterou na sebe převzala.