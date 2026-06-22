Bývalá Miss a modelka Helena Houdová žije poslední roky velmi alternativním způsobem života, kdy pořádá různá duchovní setkání a většinu času se zdržuje na Bali. Je také maminkou tří dětí, z nichž ten nejstarší, syn Darien, právě dokončil střední školu. Dlouho přitom ale do školy nechodil a Houdová byla částí veřejnosti kritizována za způsob své výchovy.
Z nevychovaného dítěte úspěšný maturant? Syn Heleny Houdové dokončil školu
Bývalá modelka Helena Houdová, která dlouhodobě prosazuje alternativní přístup k výchově, zveřejnila dojemné vyznání a zavzpomínala na roky hledání ideálního způsobu vzdělávání pro své děti. Zároveň připomněla, jak velkou cestu její syn od dětství urazil.
Bývalá Miss a modelka Helena Houdová žije poslední roky velmi alternativním způsobem života, kdy pořádá různá duchovní setkání a většinu času se zdržuje na Bali. Je také maminkou tří dětí, z nichž ten nejstarší, syn Darien, právě dokončil střední školu. Dlouho přitom ale do školy nechodil a Houdová byla částí veřejnosti kritizována za způsob své výchovy.
O svých pocitech ze synovy maturity se rozepsala na svém profilu na Instagramu. „Vážně jsi právě dokončil americkou střední školu, Dariene? Po naší cestě za nalezením nejlepšího vzdělávacího stylu pro tebe a tvé sourozence, po unschoolingu, worldschoolingu a domácím vzdělávání, což byly všechno epické cesty, které tě pomáhaly utvářet, sis vybral veřejnou školu,“ napsala Helena, která otevřeně přiznává, že klasická školní docházka byl nápad právě jejího syna. Ona sama totiž tíhne k alternativnějším způsobům.
Tím, že Darien dokončil školu a stojí na prahu dospělosti, ale nepřestal být jejím dítětem a ona je připravena se o něj starat i nadále. „Zvládl jsi to na výbornou. Věz prosím, že se vždycky máš kam schovat, do mé náruče. Jsem tvá záchranná síť, dokud tu budu. Miluji tě, můj krásný chlapečku,“ zakončila své vyznání Houdová.
Do povědomí české veřejnosti se její nejstarší syn dostal před deseti lety, kdy byl společně se svou matkou hostem v pořadu Show Jana Krause. Tam se očividně velmi nudil a dával to zcela jasně najevo. Šťoural se v puse, lezl po sedačce, kousal lahev s vodou a dokonce se zakousl i do ruky své matky. To vzbudilo velkou vlnu nevole u televizích diváků. „Tak teď jsem asi nepochopila chování jejího syna… Přemýšlím, jestli je nemocný nebo spíš jen nevychovaný. Každopádně maminka to nějak nezvládá. Jednoduše ostudný výstup," zněl například jeden z komentářů.
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Zdroj: Instagram Heleny Houdové