Lenka otevřeně popsala, čím si musela projít. Po návratu z dovolené skončila na téměř tři týdny hospitalizovaná na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno. Z původního zápalu levé plíce se navzdory léčbě rozvinul závažný oboustranný bakteriální zápal plic doprovázený zánětem pohrudnice a akutní respirační insuficiencí. Několik dní byl její stav podle jejích slov velmi vážný až kritický.
Z nemocniční JIP rovnou do Varů: Lenka Dragounová bojovala o život, povolán byl i kněz
Ještě před několika dny ležela na jednotce intenzivní péče a lékaři sváděli boj o její život. Teď už je ale líp a brněnská podnikatelka Lenka Dragounová se po těžkém oboustranném bakteriálním zápalu plic objevila na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Viditelně pohublá na sebe okamžitě strhla veškerou pozornost.
Lenka otevřeně popsala, čím si musela projít. Po návratu z dovolené skončila na téměř tři týdny hospitalizovaná na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno. Z původního zápalu levé plíce se navzdory léčbě rozvinul závažný oboustranný bakteriální zápal plic doprovázený zánětem pohrudnice a akutní respirační insuficiencí. Několik dní byl její stav podle jejích slov velmi vážný až kritický.
„Ještě pár dní předtím jsem byla ve výborné fyzické kondici. Během necelých tří týdnů jsem ale přišla o většinu svalů i sil,“ svěřila se Dragounová. Devět dní bojovala s horečkami dosahujícími až 41 stupňů Celsia, silnými zimnicemi, bolestmi celého těla i výrazným úbytkem sil. „Nikdy jsem nezažila nic tak těžkého jako tentokrát,“ přiznala podnikatelka. Velkou oporou jí během náročné léčby byl také nemocniční kněz. „Každý den za mnou přicházel nemocniční kněz a společná modlitba mi dodávala sílu,“ uvedla.
O to větší překvapení přinesl její příjezd do Karlových Varů. Přestože sama přiznává, že úplně vyhráno ještě nemá, na festival dorazila perfektně upravená a v modelu, který rozhodně nešlo přehlédnout. „Dnes už se cítím dobře, ale plíce mi každý den připomínají, že jejich hojení ještě neskončilo,“ přiznala.
Návrat nebude snadný
Dragounová totiž znovu potvrdila, že patří mezi ženy, které se rozhodně nebojí prodat své přednosti a ženskost. V přiléhavém outfitu s nezbytným výstřihem nechala vyniknout bujnému dekoltu a sebevědomě pózovala fotografům. Úsměv od ucha k uchu přitom dával jen stěží tušit, že stačilo málo a na festivalu nemusela vůbec být.
Podnikatelka přiznává, že návrat do stoprocentní kondice bude ještě nějakou dobu trvat, za současnou formu je ale i tak nesmírně vděčná. „Děkuji lékařům, sestrám a celému personálu Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno. Bez vás bych tu dnes nebyla,“ vzkázala.