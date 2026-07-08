Na letošním karlovarském festivalu se objevil poměrně nečekaný host. Tím byl zpěvák Pavel Vítek, který do lázeňského města zavítal po delší době. Na módní přehlídce, kam si přišel pro inspiraci, prozradil nejen to, že má problém na sebe v Čechách sehnat padnoucí oblek a tak nejraději nakupuje ve Spojených státech, ale také to, jak se cítí poté, co poměrně nedávno prodělal infarkt.
Z nemocnice zpátky na jeviště. Pavel Vítek promluvil o návratu po infarktu a přiznal, že musí zvolnit
Ještě před několika týdny ležel v nemocnici se srdečními potížemi, teď už se znovu usmívá. Pavel Vítek dorazil do Karlových Varů a poprvé otevřeně promluvil o tom, jak se cítí po prodělaném infarktu. Přiznal, že se bude muset víc šetřit, ale zároveň potěšil fanoušky zprávou, na kterou netrpělivě čekali.
„Dřív jsem tady bývával v podstatě každoroční host, ale my jak v létě hrajeme Noc na Karlštejně a jezdíme se Čtyřmi tenory po hradech a zámcích a amfiteátrech, tak nebyl čas," vysvětlil to, co vedlo v minulých letech k jeho absenci na festivalu. „O to víc mě potěšilo, že mě Vendula Svobodová a Kapka Naděje pozvaly sem na tuto akci. Jednak Vendula je kamarádka, jednak Kapku Naděje vždycky rád podpořím a pak je to ideální šance podívat se do Varů,“ řekl se smíchem pro web Expres.
Bohužel se zdržel jen krátce a tak nemohl zavítat na projekci soutěžních filmů. Rozhodně si je ale ujít nenechá. „Já si ty filmy pak vyhledávám a rád si je pouštím doma v klidu, jsem poctivý divák a mám filmy rád, dříve to byly romantičtější filmy, teď mám rád takové ty herecké filmy. Třeba to, co si pro sebe natočí Meryl Streep a podobně, že si to nechají napsat vyloženě pro sebe a pak se v tom herecky vyřádí. To si vždycky užiju,“ zasnil se zpěvák, který už se těší, jak si s partnerem, producentem Janisem Sidovským doma udělají filmový večer.
A řeč pochopitelně přišla i na jeho zdravotní stav. Před pár týdny byl totiž hospitalizovaný se srdečními problémy. „Je mi výborně. Já jsem byl disciplinovaný, poslouchal jsem pana profesora a doktory a sestřičky. Říkali, že prý jsem nejvzornější pacient, kterého tam měli. Takže já doufám, že už je to v pořádku. Po několika týdnech mám už dovoleno dokonce i na jeviště a těším se na novou sezónu. Ale musím se trošku samozřejmě hlídat a zvažovat, co pro mě má smysl a co ne. Abych se neuštval,“ řekl Vítek.