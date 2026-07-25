Pokáč nikdy nebyl typem muže, který by svou image stavěl na nedostupnosti, vypracovaném těle a romantických vyznáních. Spíš přesně naopak. Do písniček pustil pleš, počítačové hry, vlastní neobratnost i rozpaky ve vztazích. A zjistil, že lidí, kteří se v podobných nedokonalostech poznávají, je překvapivě mnoho.
Z kluka, který se bál oslovit holku, je táta dvou synů. Pokáč udělal ze svých mindráků největší výhodu
Jan Pokorný alias Pokáč nikdy nepřipomínal klasický obraz popové hvězdy. Vystudoval technickou školu, miloval počítače, ve společnosti býval nesvůj a o svých neúspěších u žen dokázal mluvit bez příkras. Právě z vlastností, které by někdo považoval za handicap, ale nakonec vytvořil svou poznávací značku. Dnes je manželem bývalé olympioničky Elišky Klučinové a otcem dvou synů.
Ještě na střední škole podle svých slov patřil spíš mezi kluky, kteří soutěžili v matematických olympiádách, než do „cool party“. Když se později rozhodoval, jestli je mu bližší matematika, nebo muzika, dlouho vyhrála první možnost. Vystudoval ČVUT a skutečně pracoval jako programátor. Softwarovou kariéru nechal plavat až ve 26 letech.
Možná právě proto jeho písničky působily jinak než tvorba mužských idolů, na které byl zvyklý. Pokáč se nesnažil předstírat, že je někým jiným.
„Když jsem viděl, jak všichni ti načančaní muzikanti zpívají zamilované písničky a holky z nich padají do kolen, tak jsem nejdřív netušil, co si s tím mám jako divný, plešatý týpek od počítače počít,“ vzpomíná. Nakonec si uvědomil, že mužů, kterým brzy vypadaly vlasy, nemají svalnaté břicho nebo jim seznamování nejde úplně hladce, je mnohem víc. „Proto jsem si řekl, že na své slabé stránky budu v písničkách schválně upozorňovat a udělám z nich přednosti.“
S počítačem to šlo snáz než s děvčaty
Jeho písničková karikatura nesmělého ajťáka přitom podle něj nevznikla jen u psacího stolu. Pokáč otevřeně přiznal, že komunikace se ženami pro něj skutečně bývala problém. „Taky jsem se při komunikaci s holkama vždycky styděl, a když jsem měl nějakou oslovit, bylo to pro mě dlouho úplné peklo,“ říká s tím, že právě z vlastních zkušeností částečně vycházel například při psaní písně Matfyzák na discu.
Přitom i jeden z důvodů, proč kdysi sáhl po kytaře, byl podle něj velmi prozaický: doufal, že mu hudba pomůže u dívek. Výsledek ovšem zpočátku neodpovídal představám. „Myslel jsem si, že když se stanu písničkářem, budou na mě holky automaticky letět, jenomže jsem zpíval o tom, jak mám kvůli hraní počítačových her vymlácenou klávesnici, nebo jaké by asi bylo, kdybych měl na hlavě místo pleši vlasy,“ popisuje s typickou sebeironií.
Časem se ukázalo, že právě schopnost přiznat vlastní nedokonalost funguje lépe než snaha vyrábět ze sebe něco, čím není.
Z přesvědčeného introverta se musel naučit člověk mezi lidmi
Pokáč se netají tím, že byl dlouhá léta výrazným introvertem. Samota u počítače pro něj nebyla trestem, ale přirozeným prostředím.
„Když jsem měl v nějakém dotazníku vyplnit, jestli rád poznávám nové lidi, vždycky jsem zaškrtával odpověď ‚rozhodně ne‘,“ vzpomíná. Postupně ale zjistil, že osobnost nemusí být neměnná. „Z vlastní zkušenosti můžu říct, že i když se narodíte jako introvert, neznamená to, že jste už navždycky zaškatulkovaný.“
Jeho technické vzdělání přitom s tvorbou nemusí být v takovém rozporu, jak se na první pohled zdá. Sám Pokáč oba světy přirovnává k hledání zákonitostí. V matematice člověk pracuje s pravidly, která potřebuje k vyřešení problému, zatímco při skládání vychází z melodií, slov a zkušeností, které během života nasbíral, a skládá z nich novou kombinaci.
Témata jeho tvorby se navíc mění společně s tím, co zrovna žije. A zatímco kdysi to byly hry, seznamování nebo život mladého ajťáka, později do textů stále výrazněji vstoupila rodina.
Dnes má doma dvojnásobnou olympioničku a dva malé kluky
Jeho soukromý život se od dob nesmělého kluka, který se bál oslovit dívku, změnil poměrně zásadně. V roce 2021 se oženil s někdejší českou reprezentantkou v atletickém víceboji Eliškou Klučinovou. Ta Česko reprezentovala na olympijských hrách v Londýně i Riu a získala mimo jiné bronz v pětiboji na halovém mistrovství Evropy v Praze.
Manželé mají dva syny. Teodor se narodil v roce 2021, Tobiáš o rok později. Ještě v prosinci 2025 Pokáč mluvil o Elišce jako o svém nejpřísnějším domácím posluchači. Když se jí jeho nová píseň nelíbí, dozví se to bez zbytečné diplomacie. Když naopak projde jejím sítem, bere to jako dobré znamení.
Pokáčova tvorba přitom funguje na jednoduchém principu: než aby člověk vlastní slabiny úzkostlivě schovával, může je vytáhnout na světlo a zasmát se jim jako první. „Ne všichni chlapi totiž mají na břichu vyrýsovaný sixpack, v garáži drahou káru a doma u plotny modelku,“ shrnuje Pokáč svůj přístup. „Každý člověk má nějaké slabiny, a když už s tím nemůže nic dělat, je fajn si z toho aspoň udělat srandu.“