Hudbě propadl už jako dítě. Zpíval ve sboru, učil se na klavír, bicí i baskytaru a první kytaru dostal od sestřenice. Přestože doma nebylo peněz nazbyt a matka Lýdie rodinu živila náročnou prací, podporovala jeho talent. Ve třinácti letech uspěl v pěvecké soutěži Puškinův památník a postupně se začal prosazovat i na větších pódiích.
Z idolů osmdesátek se stal symbol tragédie: Život Petra Sepešiho skončil na kolejích. Dodnes vyvolává otázky
Osud Petra Sepešiho, jedné z výrazných tváří československé popové scény 80. let, je neoddělitelně spojený se jménem Ivety Bartošové. Narodil se roku 1960 ve slovenském Brezně, ale většinu dětství prožil v Aši. Původně se vyučil mechanikem textilních strojů, přesto ho od malička přitahovala hudba. Jeho život i kariéra ale skončily náhle – ve 25 letech při tragické nehodě.
Vedle hudby ho zajímala i technika, a tak nastoupil na učiliště, kde se vyučil. Pracoval v textilním podniku Tosta, ale hudba zůstávala jeho hlavní vášní. V šestnácti letech založil první kapelu Appendix2. „Zkoušeli jsme ve škole nad jídelnou a hráli na diskotékách a na zábavách. Když se však v pololetí učitelé podívali na náš prospěch, odnesli nám nástroje na půdu a kapela se rozpadla,“ vzpomínal později.
Po rozpadu kapely začal intenzivně pracovat na sobě. Chodil na hodiny zpěvu a věnoval se i sportu. První velkou zkušenost získal v roce 1978 na festivalu Mladá píseň v Jihlavě, kde ho sice zradila tréma, ale odnesl si cenné kontakty i motivaci pokračovat. Právě tato zkušenost ho posunula dál.
Zlom přišel v roce 1983, kdy se na stejný festival vrátil s písní Slůvka. Tentokrát už uspěl – obsadil druhé místo a především tam potkal Ivetu Bartošovou. „Právě jsem se chystal odejít ze zkoušky na chvíli na vzduch, když jsem najednou uslyšel zpěv. Na tom hlase mě něco fascinovalo, přitahovalo, byl mi nějak důvěrně známý,“ vzpomínal. Brzy začali společně vystupovat a vzniklo duo, které se rychle dostalo do povědomí veřejnosti.
Producenti v nich viděli ideální pěvecký pár pro mladé publikum. V roce 1984 se poprvé představili v televizi v pořadu Sejdeme se Na výsluní a následovaly koncerty i nahrávky. Největším hitem se stala píseň Knoflíky lásky, která se stala symbolem celé generace. Na jejich kariéře se podíleli významní hudebníci, například Felix Slováček nebo Václav Zahradník, a postupně se z nich staly hvězdy tehdejší popové scény.
Jejich úspěch rychle rostl. Sepeši se posouval v anketách popularity a spolu s Bartošovou začali dobývat Prahu. Vystupovali například v Lucerna baru a postupně se profesionalizovali. Za obrazem dokonalého páru se ale skrývala složitější realita. Iveta byla do Petra hluboce zamilovaná, zatímco on jejich vztah vnímal spíše přátelsky. Veřejnost však viděla romantické duo, které odpovídalo tehdejším představám hudebního průmyslu.
Petr zároveň vedl poměrně bouřlivý osobní život. Sám přiznával, že pro něj nebyla věrnost samozřejmostí. Jedním z jeho vztahů byla i sedmnáctiletá Marie Kovalecká, která byla v době jeho smrti těhotná. Tato skutečnost zůstávala veřejnosti skrytá.
Tragédie přišla 29. července 1985
Sepeši se vracel z návštěvy rodiny a tenisového zápasu, když jeho cesta skončila na železničním přejezdu ve Františkových Lázních. Co přesně se stalo, dodnes není zcela jasné – existuje několik verzí, od riskantního přejezdu přes závory až po technickou poruchu. Jisté je pouze to, že mladý zpěvák zemřel ve 25 letech.
Jeho pohřeb v Aši přilákal tisíce lidí. Mezi nimi nechyběla ani Iveta Bartošová či Marie Kovalecká, která čekala jeho dítě. Syn se narodil několik měsíců po tragédii a pravdu o svém otci se dozvěděl až později.
Smrt Petra Sepešiho měla zásadní dopad i na Ivetu Bartošovou, která se s ní nikdy úplně nevyrovnala. Jejich osudy zůstaly symbolicky propojené – oba zemřeli 29. dne v měsíci a oba na kolejích. Ivetina sebevražda v roce 2014 tak uzavřela příběh, který mnozí vnímají jako tragický kruh.
Přesto Sepeši nezmizel z paměti. Jeho písně, především Knoflíky lásky, Červenám nebo My to zvládnem, zůstávají připomínkou jeho talentu i nedokončené kariéry. V novější době jeho příběh znovu oživil seriál Iveta, kde ho ztvárnil Vojtěch Vodochodský. Pro fanoušky dodnes představuje symbol mladé hvězdy, jejíž život skončil příliš brzy.