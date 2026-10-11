Eroticky laděná role pro ni tehdy nebyla samoúčelným svlékáním. Čížkovská se odmalička věnovala tanci a právě přes pohyb se na scénu dívala. „Mě na tom lákalo to, že tam bylo taneční číslo, byť to byl striptýz, ale prostě jsem to pojímala tanečně,“ vzpomínala letos. Zároveň přiznala, že kdyby dostala nabídku do StarDance, neváhala by.
Z hříšné Ály je dvojnásobná babička. Eva Čížkovská slaví 61 a energie jí rozhodně nechybí
Když se řekne Eva Čížkovská, řadě diváků se dodnes vybaví především jedna z jejích nejodvážnějších filmových rolí. V pokračování Discopříběhu se jako Ála objevila po boku Ladislava Potměšila a taneční striptýz i milostná scéna z ní udělaly jednu z nepřehlédnutelných tváří snímku. Od premiéry filmu přitom letos uplynulo už 35 let. Sama herečka dnes slaví 61. narozeniny.
Plastiky nepotřebovala, místo nich zůstala u pohybu
Čížkovská se ani po šedesátce nevzdala aktivního životního stylu. V minulosti otevřeně reagovala i na otázky, zda za její postavou stojí estetická chirurgie, zejména pokud jde o dekolt. Jakékoli podobné úpravy odmítla. „Ne, žádná vylepšení jsem nepodstoupila, nevidím důvod proč a kvůli komu si nechat udělat o dvě čísla větší prsa, vůbec mě to neláká. Po dvou dětech můžu být spokojená, že vypadám tak, jak vypadám,“ řekla v minulosti pro Femina.cz.
Místo zákroků dávala přednost pohybu, plavání, posilování nebo masážím. A aktivní zůstává dodnes. Lyžuje, hraje golf a pravidelně cvičí, přičemž pohyb pro ni není jen otázkou vzhledu, ale také způsobem, jak si udržovat energii a čistou hlavu.
Z televizní herečky se stala i producentka
Discopříběh přitom zdaleka nebyl jediným titulem, díky kterému si ji diváci pamatují. Výraznou stopu zanechala jako servírka Janinka v Hospodě, objevila se v Ohnivém kuřeti, Modrém kódu, Bastardech nebo Ordinaci v růžové zahradě, kde ztvárnila pornoherečku Sisi.
V posledních letech se ale její práce stále víc přesouvá i za hranice samotného herectví. Jedním z projektů, který si vzala kompletně na starost, je divadelní komedie Seznamka. Nejenže v ní hraje, ale zároveň ji produkuje a zajišťuje její chod.
„Baví mě, že si to dělám celé sama,“ vysvětlila. Už dříve přiznala, že právě Seznamka je první inscenací, kterou si od začátku do konce organizačně zastřešila sama – od produkce přes komunikaci až po prodej zájezdových představení. Vedle toho moderuje, pořádá programy pro seniory, věnuje se dětským divadelním kroužkům a workshopům. Na nedostatek práce si tak ani po šedesátce rozhodně stěžovat nemůže.
Třicet pět let s jedním mužem
Stabilitu si Čížkovská udržela také v soukromí. S manželem Markem Jelínkem letos oslavila už 35 let manželství. Při té příležitosti zveřejnila i svatební fotografii a jejich dlouhé soužití shrnula slovy o letech lásky, radostí i starostí. Žádný zázračný recept na fungující vztah přitom nehledá. Podle ní hraje největší roli respekt k tomu, že se lidé během života mění. „Respektujeme to, že každý už máme trošku i jiné potřeby… Ta tolerance je asi nejdůležitější,“ popsala letos.
Společně vychovali dvě děti. Syn David se vydal směrem k televizní produkci, dcera Adéla, dnes Konewka, zamířila k žurnalistice a moderování. Herectví přitom chvíli zvažovala také. Čížkovská ale už tehdy cítila, že má její dcera silnější předpoklady právě pro práci se slovem a vystupování. „Když se mě někdo zeptal, co bych chtěla, aby moje děti dělaly, odpovídala jsem – hlavně ať z nich vyrostou slušní lidi, aby je práce bavila a uměli si jít za svým, ale ve vší slušnosti. Adélka se v novinařině a moderování našla, baví ji to, je v tom šťastná,“ říkala před lety.
Přísná maminka, mnohem benevolentnější babička
Dnes už se role v rodině opět posunuly. Čížkovská je dvojnásobnou babičkou a sama přiznává, že s vnoučaty je podstatně mírnější než kdysi s vlastními dětmi. „Pořád tam nastavuju hranice, ale už si to můžu užívat víc,“ řekla letos.
Ještě v roce 2025 s úsměvem říkala, že ji ze všech aktivit nejvíce zaměstnává vnuk a že je ráda „babičkou na plný úvazek“. Ani nová rodinná role však neznamenala ústup z pracovního života.