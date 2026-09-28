Krátce po příjezdu do nemocnice se ozval fanouškům. „Dnešní představení neskončilo dle mých představ, Princ Hans se omlouvá všem divákům i kolegům,“ napsal. Později už s typickým nadhledem dodal: „Operace, to jsem si vždycky přál.“
Z hraného pádu byla skutečná katastrofa. David Gránský skončil se zlomenou nohou na sále
David Gránský zažil během sobotního představení Ledového království v Hudebním divadle Karlín nepříjemnou nehodu, která skončila převozem do nemocnice a operací. Herec, jenž v muzikálu ztvárňuje prince Hanse, si při pádu zlomil holenní i lýtkovou kost. Ani ve velkých bolestech ale neztratil smysl pro povinnost a řešil hlavně to, aby se nepoškodil divadelní kostým.
Zranění přitom nebylo vůbec lehké. Gránský popsal, že si při nešťastném pádu poranil obě hlavní kosti v bérci. „Mám zlomenou holenní a lýtkovou kost, celá to nožička mi visela, chodidlo mi takhle viselo v ruce,“ prozradil.
K nehodě podle něj došlo během momentu, který při představení běžně opakuje. Tentokrát ale sehrála roli zasněžená scéna. „Padám tam takhle pokaždé, jen nám začali chlapci víc sněžit, takže podlaha je plná několika vrstev malých papírků. A když jsem se zvedal z toho hraného pádu, tak jsem uklouzl doopravdy a přisedl si nohu. Teď si několik pátků poležím,“ popsal.
Ještě během zásahu záchranářů ale myslel hlavně na kostým. Zdravotníci mu chtěli kvůli poranění rozstřihnout botu a později i část oděvu, herec však odmítl.
„Víte, co pro mě včera bylo nejdůležitější? Abych vrátil v původním stavu kostým do divadla. Chtěli mi ho totiž rozstřihnout na operačním sále, nesouhlasil jsem. I tu botu už chtěli rozstříhat v sanitce, já jsem řekl, že ne, že to musíme sundat, i přes upozornění, že to bude hodně bolet. Prostě blbec, já chtěl vrátit neporušený kostým,“ popsal Gránský.
Muzikálový princ tak místo dalšího představení skončil na operačním sále a čeká ho nucená pauza. Sám ale i nepříjemnou situaci komentuje s humorem, přestože rekonvalescence po dvojité zlomenině zřejmě nějaký čas potrvá.