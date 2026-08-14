Jan Vladimír Kraus se narodil 15. srpna 1953 v Praze. Pochází z česko-židovské rodiny, jejíž historii výrazně poznamenala druhá světová válka. Jeho otec Ota Kraus, spisovatel a novinář židovského původu, prošel za války koncentračními tábory a holokaust přežil.
Z filmového grázlíka králem talkshow. Krausovo soukromí je stejně divoké jako jeho kariéra
Jan Kraus patří k lidem, které si většina diváků spojuje především s červenou pohovkou, jízlivými poznámkami a schopností dostat hosta jedinou otázkou do úzkých. Než se ale stal jedním z nejvýraznějších českých moderátorů, strávil desítky let před kamerou jako herec. V sobotu 15. srpna slaví 73. narozeniny – a jeho život nabízí kromě slavných filmů také několik příběhů jako vystřižených z bulváru.
Sám Jan přitom nikdy nevystudoval hereckou školu. Do světa filmu se dostal velmi brzy – od šesti let se věnoval dabingu a před kamerou debutoval v roce 1965 ve snímku Káťa a krokodýl. O rok později dostal výraznější dětskou roli ve filmu Dva tygři.
Jeho výrazná tvář ho v mládí předurčovala především k rolím drzých kluků, výrostků a malých darebáků. Dodnes si ho mohou diváci pamatovat například z Dívky na koštěti, kde patřil k partě spolužáků komplikujících Saxaně život. Objevil se také v kultovním Spalovači mrtvol Juraje Herze. Úplně jinou polohu pak ukázal v oblíbené pohádce Jak se budí princezny, v níž ztvárnil prince Jiřího. Jeho filmografie ale postupně narostla na desítky titulů.
Z herce se stal obávaný moderátor
Postupem času však herectví v Krausově veřejné kariéře ustoupilo moderování. Zlom přinesla především talkshow Uvolněte se, prosím, kterou Česká televize vysílala od roku 2004. Právě tam naplno využil to, co se stalo jeho poznávacím znamením: rychlé reakce, ironii a způsob vedení rozhovoru, při němž host nikdy neměl jistotu, kam se konverzace stočí.
Ani tahle kapitola ale neskončila potichu. V roce 2010 Kraus po dlouhodobých sporech s vedením České televize odešel. Tehdy svůj krok vysvětloval mimo jiné pocitem, že televize zasahuje do svobody jeho pořadu, a veřejnoprávní instituci ostře kritizoval.
Na obrazovkách ovšem dlouho nechyběl. Přesunul se na Primu, kde pokračoval s Show Jana Krause. A červené pohovky se jen tak zbavovat nehodlá. Pořad zůstává ve vysílání i v roce 2026 a Prima už oznámila další premiérové díly.
Kraus, Chýlková a slavná „výměna partnerů“
Možná ještě barvitější než některé Krausovy role je jeho rodinný život. Jeho první ženou byla herečka a výtvarnice Jana Krausová, se kterou má syny Davida a Adama. V devadesátých letech se však zamiloval do herečky Ivany Chýlkové.
A právě okolnosti začátku jejich vztahu svého času poskytly bulváru materiál na dlouhé roky. Chýlková tehdy žila s hercem Karlem Rodenem, zatímco Kraus byl s Janou. Po rozpadu původních vztahů se ovšem sblížili také Jana Krausová a Karel Roden. Média tak léta psala o kuriózní „výměně partnerů“. Sama Jana Krausová později popisovala, že se rodině navzdory nezvyklé situaci podařilo zachovat dobré vztahy.
Ani první dojem Chýlkové z budoucího partnera přitom romantickou komedii příliš nepřipomínal. Když vzpomínala na jejich seznámení při natáčení v roce 1994, popsala Krause se svým typickým humorem jako „malého skrčka s velkým zadkem“. Kraus se ale podle ní nevzdal a nakonec ji získal především svou výřečností a humorem.
V roce 1998 se jim narodil syn Jáchym a později vyšlo najevo, že dvojice svůj dlouholetý vztah v roce 2009 stvrdila svatbou, kterou před veřejností příliš nepropírala.
Syn se mu ozval až ve 27 letech
Ještě nečekanější rodinný příběh přišel z úplně jiné strany. Kraus má totiž celkem čtyři syny a o nejstarším Markovi Blažkovi dlouhá léta vůbec nevěděl.
Marek se podle svého pozdějšího vyprávění o identitě biologického otce dozvěděl až jako dospělý. Ve 27 letech Krausovi napsal dopis a poslal fotografie. Podoba byla natolik nápadná, že ji nepřehlédla ani rodina. Následné testy DNA otcovství potvrdily a Marek se postupně stal součástí rozvětveného rodinného klanu.
Příběh má téměř filmovou pointu. Krausův syn Adam později vzpomínal, že když se Marek s otcem vydali na testy DNA, dorazili prý nezávisle na sobě dokonce velmi podobně oblečení. V rodině údajně už tehdy málokdo pochyboval, jak výsledky dopadnou.
Spekulace o krizi obrátili v žert
Ani po třech desetiletích vztahu s Ivanou Chýlkovou nemá Kraus od bulváru úplný klid. V létě 2026 vyvolala Chýlková pozornost přiznáním, že po covidu Kraus zůstává převážně na venkově, zatímco ona za ním dojíždí. Některá média z toho začala vyvozovat manželskou krizi a objevily se dokonce spekulace o mladším muži v hereččině blízkosti.
Manželé na ně 14. srpna, tedy jen den před Krausovými narozeninami, odpověděli po svém. Natočili společné humorné video, v němž si z představ o Chýlkové a „mladém vlasáči“ udělali legraci a dali jasně najevo, že katastrofické scénáře neberou příliš vážně.
Možná je to ostatně nejlepší vysvětlení toho, proč se Jan Kraus drží na obrazovkách už tolik desetiletí. Z dětského herce a filmového grázlíka se stal moderátor, jehož hlavní zbraní není naučený scénář, ale pohotovost, ironie a schopnost udělat pointu i ze situace, která by někomu jinému příliš do smíchu nebyla.