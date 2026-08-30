Umění měl prakticky vepsané do rodokmenu. Je synem herců Dany Batulkové a Davida Prachaře, jeho dědečkem byl legendární Ilja Prachař a před kamerou či na jevišti se pohybuje také jeho sestra Mariana Prachařová.
Z divokých let zbyly jen vzpomínky. Jakub Prachař dnes žije kapitolu, kterou by mu dřív málokdo hádal
Herec, moderátor, muzikant, bývalý člen kapely Nightwork, milovník Slavie, boxer a ve volných chvílích dokonce nadšený pletař. Jakub Prachař nikdy příliš nezapadal do jediné škatulky. Dnes, 30. srpna, slaví 43. narozeniny a do dalšího roku života vstupuje s jednou velkou novinkou – od letošního léta už Sara Sandeva není jeho přítelkyní, ale manželkou. Prachař se narodil 30. srpna 1983 v Praze.
Rodinná idyla se však rozpadla v době, kdy byl Jakub ještě velmi mladý. Jeho otec odešel od Dany Batulkové a později založil rodinu s herečkou Lindou Rybovou. Prachař podle svých dřívějších vyjádření změnu dlouho zpracovával a vztahy v rodině nebyly jednoduché. Postupem let se ale situace uklidnila a když se v roce 2013 ženil s Agátou Hanychovou, pozval na svatbu také otce s jeho novou rodinou.
K herectví se přitom dostal velmi brzy. Už ve třinácti letech se objevil v Divadle Komedie v inscenaci Maska. Později nastoupil na DAMU, školu však nedokončil. Pracovních nabídek rychle přibývalo a studium začalo ustupovat kariéře.
Diváci ho postupně poznávali ze seriálů Ulice, Bazén nebo Horákovi. Ve filmu na sebe upozornil například jako Roman Gráf ve snímku Milenci a vrazi. Vedle herectví se ale stále výrazněji prosazovala také hudba.
Nightwork z něj udělali hvězdu
Právě s kapelou Nightwork se Prachař na přelomu nultých a desátých let zařadil mezi nejvýraznější tváře české zábavy. Působil v ní jako kytarista, zpěvák, skladatel i textař a společně s Vojtěchem Dykem a dalšími členy vytvořili řadu hitů včetně Globálního oteplování, Včelky Máji nebo Tepláků.
Kapela skončila v roce 2013, Prachař už ale v té době dávno fungoval také jako televizní osobnost. Od roku 2010 několik sezon moderoval Česko Slovensko má talent, později se přesunul do porotcovského křesla a následovaly další televizní projekty.
Velkou popularitu mu přinesl také seriál Ohnivý kuře, v němž hrál kuchaře Mikea. K roli se po letech s humorem vrátil během dovolené, kdy se ujal vaření pro přátele. „Od té doby, co nedělám v televizi, to není ono, takže jsem byl zaplacený tady, abych tu vařil,“ žertoval tehdy u pánve s chobotnicí. „Doba se změnila, covid všechno změnil, ale já si nestěžuju. Mně práce nesmrdí.“ Dnes už první část jeho tehdejšího povzdechu rozhodně neplatí. Televizní práce má znovu víc než dost.
Ve 43 letech rozhodně nezpomaluje
Jen během posledních let se objevil například ve filmech Vyšehrad Fylm, Hádkovi, Buď chlap!, Franta mimozemšťan nebo Vyšehrad Dvje. V roce 2025 navíc se Sarou Sandevou společně natočili komediální seriál Jakub a Sara.
Letošní rok přinesl další výrazný projekt. Prachař si zahrál v komedii Dream Team a tentokrát nestál pouze před kamerou – právě od něj pocházel původní námět, který následně do scénáře převedl Petr Kolečko. Ve filmu se vedle něj objevili Martin Hofmann, Petra Polnišová nebo právě Sara Sandeva. Snímek vstoupil do českých kin 1. ledna 2026.
A další velká televizní práce už čeká. Letos na podzim se Prachař objeví v porotě obnovené SuperStar. Společně s ním budou soutěžící hodnotit Ewa Farna, Pavol Habera a Calin, moderování se ujme Leoš Mareš.
Manželství s Agátou skončilo bouřlivě
Stejně sledovaný jako Prachařova kariéra byl dlouhá léta i jeho milostný život. V minulosti tvořil pár například s herečkou Marthou Issovou. Největší pozornost ale pochopitelně přitahovalo jeho manželství s Agátou Hanychovou. Znali se dlouho předtím, než spolu začali chodit. V roce 2013 se vzali a o čtyři roky později se jim narodila dcera Mia. Prachař měl blízký vztah také k Agátinu synovi Kryšpínovi z předchozího vztahu.
Manželství však postupně přestalo fungovat a v roce 2019 se dvojice rozešla. Následovalo období plné mediálních spekulací o tom, kdo za rozpadem vztahu stál a s kým se který z manželů vídal. Rozvod byl definitivně dokončen v roce 2020.
Sara ho nejdřív považovala za „blbečka“
Zásadní změnu přinesla až Sara Sandeva. Znali se už z natáčení pohádky Čertoviny, pár z nich ale udělala až pozdější společná práce. A rozhodně nešlo o lásku na první pohled. Sandeva dokonce později přiznala, že na ni při jednom z prvních setkání Prachař vůbec nezapůsobil a považovala ho za „největšího blbečka na světě“. Postupem času se jejich názor jeden na druhého evidentně změnil.
Herečka už dříve mluvila také o čtrnáctiletém věkovém rozdílu, který mezi nimi nikdy nevnímala jako problém. „Já jsem opravdu nad věkem nikdy moc nepřemýšlela, ale vždycky jsem se tedy kamarádila a bavila se staršími lidmi, ale nevím, čím to je. A zrovna Jakub má v sobě mladej elán, u něj to není vůbec poznat, že je starší,“ uvedla v pořadu Showtime.
Sám Prachař zase svou partnerku na sociálních sítích označil jednoduše: „Nejlepší holka na světě.“ V březnu 2026 pak dvojice zveřejnila fotografii svých stínů na pláži a jediné slovo: „Snoubenci.“ O několik měsíců později už byli svoji.
Boxer, kutil a muž s háčkem v ruce
Vedle práce má Prachař překvapivě široký seznam koníčků. Boxuje, fotografuje, hraje kulečník, věnuje se hudbě, fandí pražské Slavii a baví ho práce rukama. Jednu schopnost, kterou by u něj možná čekal málokdo, získal už v dětství od babičky. „Jsem v tom zvláštní kompilát. Moje babička asi chtěla vnučku, a tak mě naučila háčkovat, vyšívat i plést. Teď to učím svoji dceru a hodně mě to s ní začalo bavit. Začal jsem znovu háčkovat a svojí dívce jsem k Valentýnu uháčkoval šálu,“ vyprávěl.
A protože je celoživotním slávistou, okamžitě našel způsob, jak své dvě vášně propojit. „Budu třeba háčkovat slávistické šály,“ plánoval.