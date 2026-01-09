Přeskočit na obsah
Soukromí si hlídá, ale když zveřejní fotku, všichni zbystří: Charlotte Ella Gottová se ukázala na horách

Charlotte Ella Gottová už dávno není malou holčičkou po boku slavného otce. Devatenáctiletá dcera Karla Gotta si pečlivě chrání soukromí, a právě proto pokaždé vzbudí pozornost, když se rozhodne něco zveřejnit. Nejnovější snímek z hor znovu připomněl, jak výrazně dospěla – a že rysy legendárního zpěváka v sobě nese dodnes.

Charlotte Ella Gottová znovu připomněla, jak výrazně dospěla. Z dívky, kterou si veřejnost pamatuje jako roztomilé dítě po boku slavného otce, vyrostla sebevědomá a půvabná mladá žena. Podobu se svým tatínkem, legendárním zpěvákem Karlem Gottem (†80), přitom nezapře ani na okamžik.

Na rozdíl od většiny svých vrstevnic ale Charlotte nestaví svou popularitu na neustálém sdílení soukromí. Její oficiální instagramový profil nepřetéká selfíčky ani každodenními detaily ze života. Právě naopak – mladá brunetka si pečlivě hlídá hranice a fanouškům dovolí nahlédnout jen výjimečně. I proto vzbudí pokaždé pozornost, když se rozhodne něco zveřejnit.

Tentokrát potěšila sledující krátkým pohledem na zimní dovolenou. Na snímku, který sdílela ve svých Instastories, stojí uprostřed zasněžené horské krajiny v lyžařském oblečení, s helmou v ruce. Bílá bunda působí sportovně a elegantně zároveň, pásek zvýrazňuje štíhlý pas a úsměv do objektivu jen podtrhuje její přirozený půvab.

Charlotte s Karlem Gottem pojilo nejen silné rodinné pouto, ale i společné umělecké projekty. Spolu nazpívali emotivní duet Srdce nehasnou a objevili se po boku sebe v pohádce Když draka bolí hlava. Právě tyto momenty dnes mnozí připomínají jako symbol výjimečného vztahu otce a dcery.

Podle dostupných informací si Charlotte nedávno pořídila byt ve Španělsku a zároveň prožívá svou první vážnou lásku. Nového partnera už měla představit mamince Ivaně Gottové i dlouholetému rodinnému příteli Leonu Tsouklernikovi (52). Zdá se tak, že vstupuje do další životní kapitoly – klidně, nenápadně a po svém, přesně tak, jak je jí vlastní.

Zdroj: CNN Prima News, Blesk.cz, Instagram Charlotte Gottové

