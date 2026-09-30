Monika Absolonová si po rozchodu s Tomášem Hornou musela zvyknout nejen na život bez partnera, ale také na to, že synové Tadeáš a Matouš vyrůstají ve dvou domácnostech. Pár oznámil rozchod v květnu 2021 po sedmi letech vztahu a následně se řešila také péče o jejich dva chlapce. Dnes už jsou kluci ve věku 11 a 8 let a začíná s nimi přicházet úplně jiná etapa rodičovství. A někdy to pro Moniku není vůbec jednoduché.
Z dětských slov „jdu k tátovi“ už si Monika Absolonová dnes nic nedělá
Jednou ji kluci vytáčejí k nepříčetnosti, jindy jí připomínají, jak rychle rostou. Monika Absolonová přiznává, že její synové Tadeáš a Matouš mají právě období plné hádek a sourozeneckých bitek. Sama už se ale naučila nebrat osobně ani jejich výhrůžky útěkem k tátovi. V budoucnu by totiž podle svých slov chtěla jediné – aby se za ní stále vraceli.
„Nejdřív jsem báječná, když plním, co by si představovali. Protože nebydlíme s tatínkem, tak je druhá fáze, že když něco zakážu, tak syn řekne: Já jdu okamžitě k tátovi,“ popsala zpěvačka. Ještě před časem pro ni tahle věta byla velmi bolestivá. „Dřív mi z toho bylo hodně zle, bylo to, jako když mi vrazí kudlu do břicha.“ Dnes už ale reaguje s mnohem větším nadhledem. „Ale teď říkám: Klidně jdi. Jdi si zabalit a můžeš jít.“
Tomu, že oba rodiče nakonec zjistili, jak náročné může být vychovávat dva kluky v tomto věku, se Monika s Tomášem dokážou dokonce zasmát. „Tuhle jsme si s tatínkem chlapců volali a já říkám, že mě hrozně zlobí, a on, že jeho taky. Takže my jsme se o ně dva roky soudili a teď je nikdo nechce,“ zavtipkovala Absolonová.
Vzápětí ale samozřejmě dodala, že jde o nadsázku. „Pochopitelně přeháním, oba milujeme, ale teď mají takové období, kdy je to hodně intenzivní,“ vysvětlila. Ostatně už dříve mluvila o tom, že se po návratu od otce kluci dělí o zážitky a že Tomáš zůstává jejich důležitou součástí.
Monice záleží především na tom, aby kluci měli hezký vztah, což je v jejich věku problematické. „Řežou se furt, ale nenápadně. Já to fakt nemám ráda,“ přiznala. Snaží se jim proto neustále připomínat, že právě jeden v druhém mají člověka, který jim jednou může být nejbližší. „Pořád jim vysvětluji, že jsou si nejbližší, nikoho bližšího k sobě mít nebudou,“ říká. A má pro to i velmi osobní důvod. „Mně je 50 a mám takhle malé děti a chci být tady dlouho, ale kdyby náhodou, tak aby věděli, že oni dva jsou si nejblíž.“ Jenže zatím její domluvy na bratrskou lásku příliš nezabírají. „Tak jim říkám, ať se k sobě chovají hezky, a oni se pořád řežou,“ směje se.
A zatímco dnes řeší, jak zabránit dvěma klukům v domácích bitkách, už teď myslí na dobu, kdy bude řešit úplně jiný problém. Synové jednou vyrostou, odstěhují se a založí vlastní rodiny. A právě téhle chvíle se Monika trochu děsí. „Bojím se, že odejdou. Chci, aby chodili za mnou. Budu strašně hodná tchyně,“ přiznala se smíchem v Show Jana Krause. Po letech, kdy bylo její mateřství spojené především s malými dětmi, se tak pomalu musí smiřovat s tím, že Tadeáš a Matouš už nejsou její malí chlapečci. A i když ji dnes dokážou pořádně potrápit, nejspíš právě jejich odchod z domova pro ni jednou bude mnohem těžší než všechny současné hádky a věty o útěku k tátovi.