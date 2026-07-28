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Z dětské hvězdy králem nekorektního humoru. Michal Suchánek se z průšvihů vždy dokázal vyhrabat

Michal Suchánek
Michal Suchánek
Michal Suchánek
Michal Suchánek
Michal Suchánek
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31 fotografií
Michal Suchánek |
Foto: Profimedia – Milan Malíček / Právo / Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Michal Suchánek baví Česko už desítky let, jeho vlastní život ale zdaleka nebyl jen samý smích – zažil dluhy, mediální kauzy i nejistotu, přesto si vždy dokázal jít svou cestou.

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Michal Suchánek je pro několik generací především mužem, který dokáže během několika vteřin proměnit televizní studio v naprostý chaos. Za obrazem věčného baviče se ale skrývá mnohem pestřejší kariéra. Před kamerou stál už jako dítě, vystudoval herectví, psal scénáře, pustil se do režie a během života zažil také období, kdy mu do smíchu rozhodně nebylo.

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Před kamerou stál už jako kluk

Michal Suchánek se narodil 29. července 1965 v Jičíně. Umělecká kariéra u něj začala nezvykle brzy. Jako malý se objevil na titulní straně časopisu Vlasta a už v devíti letech dostal první filmovou příležitost. Později vystudoval herectví na Pražské konzervatoři. Jeho otcem byl známý sportovní komentátor Jaroslav Suchánek.

Ještě jako teenager se objevil ve filmu Sněženky a machři, kde si zahrál zakřiknutého Karla Máchu. Komedie z roku 1982 se stala klasikou a Suchánkovi přinesla jednu z prvních rolí, kterou si s ním diváci dodnes spojují. Následovaly snímky Proč?, Tankový prapor, seriál Bylo nás pět a řada dalších filmových a televizních projektů.

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Po škole prošel Divadlem Františka Ringo Čecha a objevil se také na jevišti Národního divadla. Trvalé angažmá ale nikdy nebylo jeho snem. „Nikdy jsem nebyl zaměstnaný a nesázel na jistotu,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas. Svobodu podle něj vždy vykupovala nejistota, co bude dělat za rok.

Tele Tele z něj udělalo televizní hvězdu

Zásadní zlom přišel na přelomu tisíciletí. Společně s Richardem Genzerem, Veronikou Žilkovou a Josefem Cardou začal Suchánek tvořit Tele Tele, parodii na televizní vysílání, která si nebrala servítky prakticky s nikým. Suchánek se na pořadu podílel také jako scenárista.

Michal Suchánek
Tele Tele v podání Michala Suchánka, Richarda Genzera, Veroniky Žilkové a Josefa Cardy.
Foto: TV Nova

Právě spojení s Richardem Genzerem se ukázalo jako jedno z nejtrvalejších v českém showbyznysu. Znají se už od osmdesátých let a po Tele Tele společně pokračovali například v pořadu Mr. GS a později v improvizační Partičce.

Zajímavé je, že k návratu Tele Tele se Suchánek nikdy příliš nehrnul. S odstupem přiznal, že pořad skončil ve chvíli, kdy už tvůrci začínali opakovat stejné principy. „Už jsme se vykrádali,“ vysvětlil jednoduše Suchánek.

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Když smích vystřídaly dluhy

Jedna z nejméně známých kapitol jeho života se odehrála v devadesátých letech. Suchánek se tehdy pustil s kamarádem do podnikání v gastronomii. Jak později vyprávěl v podcastu U Kulatého stolu, podnikatelská zkušenost skončila katastrofálně.

Podle jeho vlastní verze příběhu příliš důvěřoval obchodnímu partnerovi, po jehož odchodu mu zůstaly závazky. Sám se v nadsázce označil za jednoho z prvních českých „bílých koní“ a uvedl, že kvůli celé záležitosti měl dlouhé roky obstavené účty. Dluhy splácel přibližně deset let.

Bylo to období, které příliš nepřipomínalo život televizní celebrity. V rozhovoru vzpomínal, že rodina musela výrazně šetřit a že zkušenost s podnikáním pro něj byla velmi tvrdou školou. O to paradoxnější je, že část závazků splácel ještě v době, kdy už ho díky televizi znalo celé Česko.

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Spekulace o nevěře manželství nerozbily

Bulvární titulky Suchánka nešetřily ani v soukromí. V letech 2014 a 2015 média opakovaně spekulovala o jeho údajném vztahu s Gabrielou Pavlů, sestrou tehdejší partnerky Richarda Genzera. Důvodem byly fotografie a později také Suchánkův dlouhý pobyt v domě, kde Pavlů žila. Herec tvrzení o nevěře odmítal.

Michal Suchánek
Michal Suchánek s manželkou Renátou.
Foto: HerminaPress

Jeho manželka Renáta se tehdy veřejně postavila na jeho stranu. „Já mu absolutně věřím,“ prohlásila v době, kdy byla kauza nejvíce propírána médii. Tvrzení o nevěře tak zůstalo v rovině bulvárních spekulací.

S Renátou mají dvě děti, syna Jáchyma a dceru Bereniku. Také děti se vydaly blízko světu filmu a divadla – Berenika se stala herečkou, zatímco Jáchym pracoval za kamerou a jako asistent režie. Suchánek přitom o rodině s přibývajícím věkem mluví stále opatrněji. Za jeden ze svých největších životních úspěchů označil především pevný vztah, který mezi sebou jeho děti mají.

Michal Suchánek
Dcera Berenika je dnes už vdanou paní.
Foto: HerminaPress

Nejen bavič

Přestože ho televizní publikum nejvíc spojuje s humorem, Suchánek se postupně snažil ukázat i jiné stránky. Zahrál si například v seriálu Trpaslík, filmu Pepa nebo kriminálním seriálu Odznak Vysočina. V roce 2021 navíc debutoval jako celovečerní režisér filmem Večírek, který natočil podle vlastní divadelní hry a ke kterému napsal také scénář.

Michal Suchánek
Michal Suchánek
Michal Suchánek
Michal Suchánek
Zobrazit
31 fotografií

Jeho kariéra nakonec vypadá docela jinak, než by napovídala pověst televizního šaška z Tele Tele. Dětský herec, scenárista, improvizátor, režisér i muž, který se dokázal dostat z nepříjemných finančních problémů. Jedno se však za desítky let nezměnilo. Michal Suchánek má evidentní potřebu dělat věci po svém. Sám sebe ostatně označuje za člověka, který má pocit, že celý život jde proti proudu.

VIDEO: Michal Suchánek v koloně popadl mikrofon, Zdeněk Hřib kontruje sarkastickými poznámkami A nakonec si herec z auta udělal autobus MHD

Michal Suchánek v koloně popadl mikrofon, Zdeněk Hřib kontruje sarkastickými poznámkami... A nakonec si herec z auta udělal autobus MHD. | Video: Eva Srpová

Zdroj: Český rozhlas, Novinky.cz, Česká televize, U kulatého stolu, Blesk.cz

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