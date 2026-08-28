CJ je synem Vémoly a jeho někdejší britské partnerky Sarah. Jeho příběh se začal psát v době, kdy český zápasník ještě žil v Anglii a zdaleka nebyl tuzemskou celebritou. Podle dokumentu Karlos se Vémola se Sarah seznámil během práce vyhazovače v londýnském nočním klubu. Po roce se vzali, Karlos přijal za svou také její dceru Sky a později se páru narodil Carlos Junior.
Z Anglie do Česka za tátou. Syn Karlose Vémoly chce jít v jeho stopách, kdysi mu přitom bojovníka nevěštil
Ještě před několika lety Karlos Vémola o svém nejstarším synovi mluvil jako o klukovi, kterého bojové sporty příliš netáhnou. Dnes je všechno jinak. Patnáctiletý Carlos Junior, kterému rodina říká CJ, propadl tréninkům natolik, že by se kvůli nim rád přestěhoval z Anglie do Česka. A svůj budoucí život si představuje podobně jako jeho slavný táta – v kleci.
Po rozchodu rodičů zůstal chlapec s matkou v Anglii, kontakt s otcem ale neztratil. Už v roce 2019 Vémola vysvětloval, že syn žije v Londýně a právě děti jsou jedním z důvodů, proč mezi Británií a Českem dlouhodobě pendloval. „On ke mně vzhlíží a nechci ho zklamat,“ řekl tehdy o Carlosovi Juniorovi a dodal, že právě kvůli dětem dělá řadu věcí ve svém životě.
Z ragby ani fotbalu nadšený nebyl
Zajímavé je, že slavný Terminátor ještě před šesti lety synovi kariéru bojovníka vůbec nepředpovídal. Když bylo CJovi devět, vyprávěl, že ho nejprve zkoušel vést k ragby a následně k fotbalu, ale měl pocit, že tvrdé kontaktní sporty jednoduše nejsou jeho parketa. Zároveň tehdy říkal, že nechce dítě nutit do něčeho, co v sobě nemá.
Jenže s dospíváním přišel obrat. Z chlapce, kterému otec kdysi zápasnickou budoucnost příliš nevěštil, se stal teenager posedlý tréninkem. „CJ skončil povinnou školní docházku v Anglii,“ prozradil nyní Karlos v dokumentu Celebrity Series od Oktagonu. „Absolutně se zbláznil do tréninků… Ale jelikož tam nemá dveře tak otevřený jako já tady, snažím se mu najít nějakou školu, do které by mohl chodit v Čechách. Složitější je to v tom, že neumí česky,“ přiznal.
Právě jazyk by tak mohl být největší překážkou plánované životní změny. CJ vyrůstal v Británii a čeština pro něj není přirozeným jazykem. Pokud by se skutečně přestěhoval, nečekaly by ho jen tvrdé tréninky, ale také nová škola, nové prostředí a každodenní život v zemi, kterou dosud znal především prostřednictvím otce.
„Chci dělat MMA a být jako táta“
Motivace mu ale podle jeho slov nechybí. „Když je v kleci, je to prostě terminátor, ale doma ho vnímám jako obyčejného taťku. Chci dělat MMA a být jako táta,“ říká CJ, který nyní díky otci může trénovat také v pražském gymu.
Pro české fanoušky přitom Carlos Junior není úplně novou tváří, přestože se o něm mluví podstatně méně než o Vémolových mladších dětech. V létě 2023 například přiletěl společně se Sky z Londýna do Prahy, aby otce podpořili při zápase na Štvanici.
Syn nakonec možná přece jen zdědil otcův svět
Je v tom i jistá životní ironie. Vémola v minulosti opakovaně říkal, že své děti do MMA tlačit nechce. Ještě v roce 2024 například o mladším synovi Rockym uvedl, že by byl raději, kdyby se věnoval sportu, při němž nebude dostávat rány do hlavy, a zdůraznil, že děti chce podporovat především v tom, co si samy vyberou.
CJ si podle všeho vybral právě svět svého otce. A zatímco Karlos Vémola se už z pozice aktivního profesionálního zápasníka postupně přesouvá do další životní etapy, doma mu možná vyrůstá pokračovatel. Zda se patnáctiletý Carlos Junior skutečně přestěhuje do Česka a jednou nastoupí do klece, je zatím otevřené. Jedno se však změnilo už teď: kluk, o kterém jeho otec kdysi pochyboval, zda má bojovnost vůbec v sobě, dnes sám říká, že chce být jako Terminátor.