Witherspoonová o sexismu: Když mě urazili v magazínu Time, jen jsem plakala

Pětačtyřicetiletá Reese Witherspoonová se v roce 2015 rozhodla založit vlastní oděvní značku Draper James. Chtěla, aby ženy pocházející z Alabamy či New Orleansu měly o něco větší výběr oblečení, ve kterém se projeví jižanské kořeny. Ty v sobě má i Witherspoonová, která se narodila v New Orleansu ve státě Louisiana.

Se svou značkou sklidila kromě kladných ohlasů i výsměch a kritiku. V časopisu Time například otiskli sexistické a ponižující karikatury, které vyobrazovaly nejen ji, ale i další herečky.

"Zrovna jsem odstartovala oděvní byznys. Goop Gwyneth Paltrowové se začal opravdu rozrůstat. Blake Livelyová měla svůj byznys, Jessica Albová měla byznys a oni udělali kreslené karikatury nás všech… Byly jsme v plesových šatech. Oni tam přidělali naše hlavy. Jessica měla v ruce žehličku a já držela vysavač. Celé to bylo tak urážlivé, že jsem se rozplakala," přiznala v podcastu "We Are Suported By…".

Herečka zkritizovala to, že zatímco herci jsou za své podnikání vychvalováni a obdivováni, herečky jsou automaticky shazovány. Hvězda filmu Voda pro slony či Walk the Line přiznala, že se jí z časopisu Time za tuto kresbu sice omluvili, přesto celou kauzu považuje za velký problém. Magazín podle Witherspoonové vyslal jasnou zprávu malým holčičkám, že když budou mít úspěch v jednom odvětví, v dalším už se jim dařit nemůže.

Witherspoonová se s nepříjemným zážitkem spojeným s její dřívější oděvní značkou vyrovnala a o rok později se rozhodla vrhnout do byznysu, ve kterém jsou zapotřebí ostré lokty. Herečka se svým obchodním partnerem Sethem Rodskym založila v roce 2016 produkční mediální společnost Hello Sunshine, která se v roce 2018 rozrostla o televizní stanici Hello Sunshine Channel.

Hello Sunshine se hollywoodská herečka rozhodla odstartovat kvůli tomu, aby se v televizi objevovalo více projektů, ve kterých ženy mají hlavní role a představují silné, charakterní hrdinky. Witherspoonovou vedla k založení společnosti i vlastní nespokojenost s nabídkou rolí a plně mužským vedením v ostatních firmách.

Z Hello Sunshine se stala úspěšná firma. Mezi nejúspěšnější projekty zatím patří seriál Sedmilhářky, kde se objevily herečky jako Nicole Kidmanová a Meryl Streepová, či film Zmizelá. Podle serveru BuzzFeed herečka před nedávnem firmu prodala a stala se miliardářkou.