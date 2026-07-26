Winnie Harlow proměnila svou odlišnost ve výhodu. Slávu ale provázely i kontroverze
Winnie Harlow se z dívky, kterou kvůli vitiligu šikanovali spolužáci, vypracovala mezi nejznámější modelky světa. Cestu na vrchol ale lemovaly i ostré spory, veřejné přešlapy a kontroverze, které její obraz sebevědomé ikony několikrát narušily.
Harlow, vlastním jménem Chantelle Whitney Brown-Young, vyrůstala v kanadském Torontu. Kvůli svému vzhledu zažívala ve škole šikanu, spolužáci jí nadávali a někteří lidé se dokonce domnívali, že je její nemoc nakažlivá. Kvůli problémům několikrát změnila školu a nakonec studium nedokončila.
Vitiligo je chronické autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém omylem napadá melanocyty – buňky vytvářející kožní pigment. Na kůži se proto objevují ostře ohraničené světlé až bílé skvrny. Může postihnout také vlasy nebo sliznice a není nakažlivé.
Tyra Banks jí otevřela dveře do světa módy
Zásadní zlom přišel v roce 2014, kdy se Winnie objevila v soutěži America’s Next Top Model. Do pořadu ji vybrala Tyra Banks, která si jí všimla na sociálních sítích.
Soutěž sice nevyhrála, ale získala díky ní obrovskou pozornost. Brzy následovaly módní kampaně, přehlídky i focení pro prestižní časopisy. Objevila se také na albu Lemonade zpěvačky Beyoncé a v roce 2018 se stala první modelkou s vitiligem na přehlídce Victoria’s Secret.
Harlow však nikdy nechtěla, aby byla její kariéra postavená pouze na kožním onemocnění. „Nejsem svou kůží. Jsem modelka, která má kožní onemocnění,“ řekla v minulosti pro The Guardian.
Vadilo jí také, když média psala, že „trpí vitiligem“. Sama totiž opakovaně zdůrazňovala, že se za svůj vzhled nestydí a nechce, aby byl automaticky spojován s neštěstím.
Se show, která ji proslavila, si později vyřídila účty
Právě kolem America’s Next Top Model ale vznikla jedna z jejích největších kontroverzí. Harlow v roce 2018 prohlásila, že jí pořad ve skutečnosti kariéru modelky nezajistil.
Podle ní začala dostávat skutečné pracovní nabídky až poté, co ze soutěže odešla. Její slova se dotkla Tyry Banks, která připomněla, že právě díky pořadu Winnie poznaly miliony lidí.
Harlow měla nicméně k soutěži důvod mít komplikovaný vztah. Kreativní ředitel Yu Tsai jí během natáčení říkal „panda“, což byla narážka na její onemocnění. Modelka ho požádala, aby s tím přestal, protože podobné přezdívky slýchala už jako dítě při šikaně. Incident se později stal jedním z často připomínaných problematických momentů celé show.
Kritiku schytala i za nevhodný vtip
Bez vlastních přešlapů ale nezůstala ani Harlow. V roce 2017 zveřejnila na Snapchatu fotografii muže s vystrčeným břichem doplněnou posměšným komentářem. Část veřejnosti ji obvinila z body shamingu.
Modelka se následně omluvila a vysvětlila, že šlo o člověka blízkého její rodině a o jejich soukromý vtip. Připustila ale, že pokud vtip někomu ublížil, už vtipný není.
Pozornost vyvolala také na Halloween 2025, kdy se převlékla za Whitney Houston. Některým lidem vadilo, že připomínala zpěvačku z období, kdy veřejně bojovala se závislostmi. Harlow kritiku odmítla. Houston podle ní byla od dětství její velkou ikonou a kostým měl být poctou jejímu talentu a osobnosti. Ostatně i její prostřední jméno Whitney jí matka dala právě podle slavné zpěvačky.
Z modelky se stala podnikatelka
Harlow dnes nestaví kariéru jen na modelingu. V roce 2022 založila kosmetickou značku Cay Skin zaměřenou především na ochranu pokožky před sluncem. Nápad podle ní vznikl po focení na Bahamách, během kterého se vážně spálila.
Vedle podnikání se pustila také do psaní. V červnu 2026 vydala dětskou knihu Simply Winnie. Její hrdinka má stejně jako ona vitiligo, nemoc ale není hlavním tématem příběhu. A právě o to Harlow dlouhodobě usiluje – aby člověka neurčovala jedna vlastnost, byť je vidět na první pohled.
Její životní příběh není jen jednoduchým vyprávěním o dívce, která proměnila svou odlišnost ve výhodu. Winnie Harlow se několikrát dostala do konfliktu s veřejností a sama udělala chyby. Zároveň ale dokázala prorazit v prostředí, kde byl její vzhled ještě před několika lety považován za překážku.