Na sociálních sítích to mezi Simonou Krainovou a fitness mentorkou Zuzanou Hanajíkovou pořádně zajiskřilo. Mladé trenérce se nelíbilo jedno z modelčiných videí, ve kterém podle ní došlo k úpravě postavy. Konkrétně poukázala na oblast pasu, která se měla v záběru zvláštně „vlnit“. Své výhrady zveřejnila na Instagramu a přidala i ukázku, která její tvrzení měla podpořit.
„Vzpamatuj se, holčičko!“ Krainová se pustila do fitness koučky, spor o upravené video rozjel ostrá slova
Simona Krainová se na sociálních sítích dostala do ostré slovní přestřelky s fitness mentorkou Zuzanou Hanajíkovou. Ta modelku veřejně obvinila z úpravy postavy ve videu, Krainová jí vrátila úder a obě ženy si následně vyměnily několik velmi vyhrocených vzkazů.
Pětadvacetiletá koučka se do známé modelky opřela poměrně ostře a zpochybnila její potřebu upravovat už tak štíhlou postavu. „Kdybych nesnědla tak dobrý brunch, tak se pozvracím. Vysvětlete mi, proč krásná žena se štíhlou postavou která možná nemá genetiku na to, mít užší pas, protože má třeba kratší trup, proč je tam potřeba ukazovat ženám, že jsem ještě štíhlejší , i když nejsem. Protože mám takovou stavbu těla?“ uvedla Hanajíková ve svém vyjádření.
Reakce na sebe nenechala dlouho čekat
Krainová se vůči kritice ostře ohradila a nenechala na trenérce nit suchou. „Tak si to pojďme říct na rovinu, moje milá Zuzanko. Prý jsi fitness trenérka. O to víc nechápu, jak si můžeš dovolit označit cizí tělo a roky práce za „filtr a efekt„. Fakt mi chceš tvrdit, že existuje filtr, který vytvoří takovou formu? Tak sem s ním. Ráda ho ukážu všem a ušetříme si roky dřiny,“ vzkázala modelka. Zároveň si neodpustila ani osobnější poznámku: „Prosím tě, vzpamatuj se, holčičko. Já chápu, že potřebuješ pozornost, že se ti to náramně hodí do krámu, ale osočovat ženu, v 53 letech, že tohle nejsem já, že se za mnou vlní podlaha nebo postel – ty si se normálně pos*ala." Následně doporučila kritičce, aby se raději věnovala běhu a hledala inspirativnější způsoby, jak motivovat ostatní.
Tím ale celá výměna neskončila. Hanajíková znovu reagovala a trvala na svém. „Děkuji za označení, ale já jen ukazuji pravdu. Jsem trenérka, která ukazuje reálnou cestu a ne filtr. Jen na jednom videu zúžený pas nemáte a to je to, kde na mě reagujete. Smiřte se s genetikou vašeho už tak štíhlého pasu a nešiřte fejk,“ uzavřela.
Fanoušky překvapila ostrá reakce
Překvapivě kriticky se k celé situaci postavili i někteří fanoušci Simony Krainové. Z komentářů pod její reakcí ve většině vyplývá, že lidé vlastně neřeší, zda si svá videa upravuje, nebo ne. Mnohem víc jim vadil způsob, jakým na výtky zareagovala – vytýkali jí hlavně zbytečně vyhrocený tón, aroganci a to, že celé situaci chyběl větší nadhled. „Tak už by to asi stačilo, ne? Zachovejte si důstojnost… Opravdu potřebujete stále někomu něco vysvětlovat?“ napsala jedna ze sledujících. „To vážně? Tahle reakce na kritiku, oprávněnou či ne, nějaké random slečny? Možná bych se spíš zamyslela nad tím, proč tohle ve Vás vyvolává takové emoce, že jste měla potřebu tohle natočit. Tělo skvělé, tenhle příspěvek katastrofa – člověk, který je spokojen sám se sebou takto prostě nereaguje," přidala se další.