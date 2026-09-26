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Vysoké nebe nad hlavou a čerstvé fíky. Takhle vypadá sicilská idyla Evy Holubové

Eva Holubová
Eva Holubová
Eva Holubová
Eva Holubová
Eva Holubová
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11 fotografií
Eva Holubová ukázala, že i docela obyčejné ráno může mít v sobě něco naprosto výjimečného. |
Foto: HerminaPress
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Probouzí se s vysokým nebem nad hlavou, snídá ty nejčerstvější fíky přímo ze stromu a psy venčí s Vojtou Dykem na hrudi. Herečka Eva Holubová nechala nahlédnout do svého běžného sicilského rána a poodhalila obyčejnost v její nejkrásnější podobě.

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Na zvídavé dotazy fanynek ohledně toho, jak vypadá její sicilský režim na jihu Itálie, odpovídá Eva Holubová s odzbrojující bezprostředností a několika střípky ze svého každodenního života.

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Místo klimatizované ložnice dává přednost neustálému kontaktu s přírodou. „Spávám na terase pod širým nebem, pouze někdy si roztáhnu markýzu, někdy zalezu do ložnice, ale nejčastěji a nejraději se budím do dne s vysokým nebem nad hlavou,“ popisuje své ranní rituály.

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Po probuzení se veškeré dění přesouvá na přilehlou terásku. Ta sice neoplývá obří rozlohou, avšak nabízí vše, co je k pravému odpočinku potřeba. „Není velká, ale vejde se sem vše, co potřebujete, včetně všech možných nádob, do nichž jsme pochytali dešťovou vodu,“ dodává k praktickému využití prostoru pod širým nebem.

Hostina plná sicilských darů 

Stůl na terase se následně mění v přehlídku těch nejlepších lokálních chutí. „Snídaně je mezinárodní, anglický čaj, med, mléko, rajčata, bazalka, olivový olej, olivový chléb, domácí vajíčka, krájená šunka od místního řezníka, čerstvě utržené fíky… vše dary Sicílie, pouze léky jsem si dovezla z Prahy,“ vyjmenovává s nadsázkou pestrou paletu dobrot. 

Po vydatném jídle přichází na řadu tradiční venčení čtyřnohých mazlíčků, při kterém nezapomněla pobavit svoje příznivce. „Chodím s Vojtou!! Tedy na triku, jinak s manželem,“ vysvětluje s potutelným úsměvem a fotkou muzikanta Vojty Dyka na tričku, se kterým kráčí po místních cestičkách.

Sousedské klábosení u barvení vlasů

Dopoledne pak na sicilském slunci vrcholí ryze praktickým zkrášlovacím rituálem. Údržbu účesu sice jindy zvládá svépomocí, tentokrát se ale ráda svěřila do péče zručné přítelkyně.

„Využila jsem ochoty kamarádky Eriky, je šikovnější než já, mnohem citlivější, žádná barva nebo šampon v očích a u takových činností se dobře kecá,“ pochvaluje si spojení užitečného s příjemným.

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První host Prskavek a rovnou Jan Tuna. Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková vyzvídají pikantnosti Zrádců, počítají kousance z Křivoklátu a zjišťují, proč člověk věří blondýně víc než vlastnímu úsudku. A když jedna plus jedna přestane být dva, nastupuje tarot. Nevěřte nikomu. A ničemu. | Video: Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková

Zdroj: Instagram Evy Holubové

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