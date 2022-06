"Vypěstujte si vaječníky a jednejte," vyzvala Alyssa Milano amerického prezidenta

Americká herečka a aktivistka Alyssa Milano napsala pro Daily Beast esej, ve které prezidentovi Spojených státu Joe Bidenovi vzkazuje, aby si "vypěstoval pár vaječníků a jednal". Stalo se tak před očekávaným rozhodnutím Nejvyššího soudu, které s největší pravděpodobností zruší přelomový rozsudek Roe v. Wade z roku 1973. Ten zaručoval všem ženám právo na umělé ukončení těhotenství.

"Jen několik týdnů dělí ženy od ztráty naší nejzákladnější ochrany a samotné tělesné autonomie kvůli zbabělosti naší vlády a desetiletí trvající kampani extrémní pravice," uvedla hvězda seriálu Čarodějky. "Nemůžeme to nechat být - a dobrou zprávou je, že nemusíme, pokud prezidentovi jednoduše narostou vaječníky a začne jednat."

Devětačtyřicetiletá herečka se boji za práva žen svobodně se rozhodnout o svém těle věnuje už dlouhé roky a ve svém článku připomněla, že pokud by Nejvyšší soud přelomový rozsudek zrušil, vrátilo by to ženy o více než sto padesát let zpět. V takovém případě vyzývá prezidenta, aby do do ústavy zakotvil dodatek o rovných právech, který by formálně chránil práva žen.

Sama Milano v minulosti ve svém podcastu Sorry not Sorry přiznala, že potrat podstoupila hned dvakrát. "Otěhotněla jsem navzdory použití antikoncepce. Bylo to hrozné. Vychovali mě jako katoličku, takže jsem se najednou dostala do sporu se svou vírou. Měla jsem kariéru, budoucnost, potenciál. A také jsem trpěla úzkostí," vyprávěla Milano.

Roli v rozhodnutí prý hrál také fakt, že tehdy brala léky, které by mohly plod poškodit. "Nebyla jsem vybavena na to stát se matkou. Zvolila jsem potrat. Ano, byla to moje volba. A byla pro mě naprosto správná. Nebyla jednoduchá, nebylo to něco, co bych chtěla, ale co jsem potřebovala - jako je to ve většině případů, kdy jde o zdraví," řekla. Situace se podle herečky za pár měsíců znovu opakovala a ona se opět rozhodla pro ukončení těhotenství.