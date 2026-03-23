Přeskočit na obsah
23. 3. Ivona
Ikona počasí
-- °C
-- °C
„Vyndali mi znaménko a bylo zhoubné,“ prozradil Oldřich Navrátil

Oldřich NavrátilFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová

Onkologickou diagnózu si denně vyslechne několik desítek lidí. Proto je prevence velmi důležitá. Mezi slavné osobnosti, které mají s tímto onemocněním osobní zkušenost, patří i herec Oldřich Navrátil.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Rakovina je věc, které se bojí asi všichni. Velká část z nás s ní má také zkušenost, ať už osobní, nebo zprostředkovanou ze svého blízkého okolí. A herec Oldřich Navrátil není výjimkou. Zákeřná rakovina tlustého střeva mu před lety vzala oba rodiče. On sám proto nezanedbává prevenci. 

„Sám jsem na kolonoskopii byl už asi šestkrát a chodím i na další vyšetření. Opravdu na to dbám a jsem pes i na své okolí, říká Navrátil, který si dobře uvědomuje, že pouze včasné odhalení nemocí dává pacientům šanci na jejich poražení. Kromě lékařské prevence sahá i k tzv. babským radám, o kterých věří, že jeho zdraví posílí. K tomu denně jím několik stroužků česneku. Dřív jsem se snažil být vůči okolí ohleduplný, ale teď už na to kašlu a dám si česnek, kdykoliv ho mám u sebe. Jezte česnek a budete zdraví,“ řekl oblíbený herec Blesku. 

A i když patří k zodpovědným jedincům, ani jemu se rakovina, bohužel, nevyhnula. Nešlo však o v rodině rozšířenou rakovinu tlustého střeva, ale nádor kůže. „Před lety jsem si nechal odstranit znaménko, poslali ho na histologii a zjistilo se, že je zhoubné. Včasná léčba a pravidelné preventivní prohlídky vše daly do pořádku. Moji rodiče na rakovinu zemřeli; kdyby chodili na prevenci, tak tady třeba mohli být déle,“ zamýšlí se Navrátil.

Představitel Emila Nádeníčka z filmových básníků nebo třeba seriálového tatínka Bajzy se angažuje nejen v šíření osvěty, ale aktivně podporuje i Nadační fond Křídla, jenž pomáhá lidem s onkologickým onemocněním a jejich blízkým. „Teď například nakoupil ty čepice, které při chemoterapiích chladí hlavu, takže nepadají vlasy. Vím, že je to pro nemocné velká psychická podpora,“ uvádí příklad konkrétní pomoci. 

Zdroj: Blesk

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama