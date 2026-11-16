Manželství herce Daniela Krejčíka a ředitele olomoucké základní školy Jiřího Vymětala trvalo pouhých 400 dnů. O tom, proč skončilo, se dodnes spekuluje. „Tahle záležitost byla tak hustá, spálil jsem se, ale doufám, že jsem se i něco naučil,“ nechal se slyšet v poslední době Krejčík. „Dlouho jsem si myslel, že když někoho milujete, musíte vydržet všechno, odpustit všechno a za každou cenu vztah zachránit. Dneska vím, že je to nesmysl. Jsou situace, kdy by měl člověk odejít, aby zachránil sám sebe,“ říká tajemně. „Ne každý, kdo vám říká, že vás miluje, s vámi také zachází s láskou,“ naznačil herec, že vinu za konec vztahy nese jeho partner.
Vymětal vytáhl na Krejčíka těžký kalibr. Tvrdí, že o dítěti věděl hned od začátku. Ten povolal advokátku
Jiří Vymětal už nechce mlčet. Poté, co Daniel Krejčík v poslední době v podcastech opakovaně mluví o náročném a podle svých slov nezdravém vztahu, aniž by uvedl konkrétní podrobnosti, se rozhodl zveřejnit vlastní verzi jejich rozchodu. A pustil se do poměrně otevřené zpovědi. Zásadně se přitom ohradil proti spekulacím, že herec o jeho plánovaném dítěti nevěděl.
Ten si to ale odmítá nechat líbit. Poté, co bylo jejich manželství oficiálně ukončeno varoval, že odteď bude velmi konkrétní, pokud bude Krejčík z jeho pohledu dále šířit nepravdy o jejich vztahu. A to se nyní stalo. Velmi otevřeně se rozpovídal o tom, jakou roli v celé věci hrál jeho malý syn. „Když jsme se s Danielem poznali, dítě už bylo ve zkumavce, a byla to ta první věc, kterou se ode mě dozvěděl v den našeho seznámení. Věděl, do čeho jde,“ napsal Vymětal na Instagram a rázně tak popřel, že by Krejčík o dítěti nevěděl. „Šli jsme po necelých dvou měsících ve třech – budoucí maminka, budoucí tatínek a jeho partner,“ upřesnil.
Vymětal tvrdí, že jeho bývalý manžel se původně chtěl na výchově podílet. Ostatně Krejčík vždy mluvil o tom, že touží založit rodinu. Jenže pak si to prý rozmyslel. „Časem se chuť mít dítě ve střídavé péči z jednoho z nás tří vytratila a docházelo k tlaku, který vyústil v to, že jsme se s maminkou začali pro zachování klidu a souladu podvolovat Danielovým požadavkům,“ popsal. Přesto se podle něj Krejčík po narození dítěte odstěhoval do Prahy a Vymětal ve snaze vztah zachránit čím dál častěji obětoval čas strávený s miminkem.
Rozchod podle Vymětala přišel 1. března. Potom se ale ještě několikrát pokusili vztah zachránit. „Do křtin jsme se pokusili vztah třikrát vzkřísit,“ tvrdí. Poslední pokus se měl odehrát na konci dubna během prodlouženého víkendu v hotelu Pupp v Karlových Varech. Právě tam podle něj ještě zaznívala vzájemná vyznání. Křtiny jejich syna se měly konat v pátek po návratu.
Jenže na ty už Krejčík nepřijel. „V pátek, dvě hodiny před křtinami, mi došla zpráva, že na křtiny nedorazí,“ popsal Vymětal. Po víkendu se mu podle jeho slov ozvala Danielova právnička kvůli rozvodu. S Danielem už prý nedokázal navázat kontakt, protože ho herec na všech platformách zablokoval. Vymětal také tvrdí, že čelil výhrůžkám ze strany Krejčíkova otce a nepříjemných narážek z hercova okolí. „Co mi z toho všeho a ze všech situací, které v mé paměti pevně zůstávají, vychází, je, že jsem byl jen zneužitá figurka k dosažení pozornosti – médií, lidí, jeho bývalého partnera,“ napsal Jiří, který by byl rád, kdyby se Daniel přestal o jejich společné minulosti negativně vyjadřovat, aby si každý mohli jít svou vlastní cestou.
„Přestaň prosím vzbuzovat lítost na základě nicneříkajících, ale všeříkajících výroků. Když už – tak buď konkrétní,“ vyzval ho přímo. „Nikdo z nás od Tebe nečeká omluvu, ale všichni od Tebe čekáme lidskost, laskavost a popření lží,“ uzavřel své vyjádření s tím, že pokud budou útoky přetrvávat, ani on nebude mlčet.
Vymětalovo vyjádření pochopitelně nezůstalo bez odezvy druhé strany. „Zveřejňování informací o dítěti mým expartnerem, intimních podrobností našeho společného života, soukromých fotografií a videí nebo jednostranného výkladu událostí, které se odehrávaly za zavřenými dveřmi, považuji za nepřijatelné,“ rozčílil se na svých sociálních sítích Krejčík. A rozhodl se udělat víc, než se jen ozvat „Opakované zásahy do svého soukromí proto řeším se svou advokátkou,“ dodal naštvaně.