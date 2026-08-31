Už několik let žije herec Miroslav Etzler s rodinou v severních Čechách. Místo, které si s partnerkou a malým synem vybrali původně proto, aby žili více ve spojení s přírodou a našli tam klid jim ale postupem času přestává vyhovovat. Etzler z toho viní především to, že se s částí místních obyvatel rozchází v hodnotách a politických názorech. Kvůli tomu se stal i terčem velmi nechutného útoku.
Výkaly na dveřích a nadávky za rohem. Miroslav Etzler promluvil o životě na severu Čech
Když se Miroslav Etzler s rodinou stěhoval na sever Čech, hledal především klid, přírodu a život mimo ruch velkoměsta. Idylka ale postupně vzala za své. Herec kvůli svým veřejně prezentovaným politickým názorům narazil na část místních obyvatel a dokonce se stal terčem nechutného útoku.
„Za covidu jsme si řekli, že nemá smysl žít v Praze, protože tam se dalo chodit všude možně po venku a žít tam a bylo to skvělý,“ popsal herec své počáteční nadšení ze života mimo velké město. Jenže vzhledem k tomu, že veřejně prezentuje své názory na politiku a to jak domácí, tak zahraniční, stal se pro některé spoluobčany trnem v oku. Došlo to tak daleko, že mu dokonce někdo pomazal dveře výkaly. „Kvůli mé přízni k Ukrajině,“ je si jistý Etzler.
Kdo konkrétně to byl, neví, ale s podobnými lidmi se prý potkává pravidelně. „Kolikrát i ty lidi, o kterých víte, že vám příliš nepřejí, abyste žil úplně klidný život v nějakým svobodným duchu, tak na ulici vás zdraví a objímají a za rohem někde říkají: ‚To je ta proukrajinská svině,“ postěžoval si v rozhovoru pro eXtra.cz.
Bojovat s tím prý ale nehodlá. „To nemá smysl. Já do hospody nechodím a na ulici to nemá smysl,“ říká s tím, že s rodinou plánují návrat do Prahy. Přesto nechce na regiony, kde žil zanevřít. „Na obranu těch regionů na severu, tam je velká chudoba,“ dodal s tím, že svou roli bezpochyby hraje také nižší vzdělání. „Já si vážím všech profesí. Nicméně oni pořád věří, že přijde někdo a udělá jim líp,“ posteskl si na adresu voličů současné vládní koalice.