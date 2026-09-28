„Vzpomínky samozřejmě jsou – jak pozitivní, tvořící podstatu mého života, tak i ty negativní. A já na vzpomínky dám, protože když mě vyhnali do exilu, v bývalém Československu mě odsoudili ke třem a půl rokům vězení a zabavili mi veškerý majetek,“ říká. Nejvíc ho prý nebolela finanční ztráta. „Nejhorší bylo, že mi vzali právě vzpomínky. Fotografie z dětství, snímky mého syna, výstřižky z novin, byt i chalupu.“
Vyhodili ho ze školy, divadla i vlastní země. Juraj Kukura přesto vybudoval kariéru snů
Juraj Kukura má za sebou kariéru, jakou se může pochlubit málokterý československý herec. Hrál doma i v Německu, pracoval s významnými režiséry a po nuceném odchodu z Československa si dokázal vybudovat druhou kariéru prakticky od nuly. Když ale dnes vzpomíná na svůj život, vedle úspěchů se mu vybavují hlavně chvíle, kdy o něco přišel.
Mě totiž v životě odevšad vyhodili
Odmítnutí se jeho životem táhlo mnohem dřív, než musel odejít do zahraničí. „Mě totiž v životě odevšad vyhodili,“ říká s typickým nadhledem. Následuje dlouhý seznam: stavební průmyslovka, fotbalový klub, vojenská příprava kvůli dlouhým vlasům, VŠMU, redakce časopisu Film a divadlo, Slovenské národní divadlo a nakonec i vlastní země.
Přitom herectví vůbec nebylo jeho dětským snem. Vyrůstal v rodině úředníků, nechodil do dramatického kroužku a navíc ráčkoval. K prvnímu filmu se dostal víceméně náhodou, když místo kamaráda vyrazil na konkurz. Později mu při studiu pomohl Ladislav Chudík.
„Víte, já se vlastně necítím být hercem. Nemám pro to ideální předpoklady – neumím tancovat, zpívat ani recitovat,“ tvrdí muž, který se nakonec prosadil i na německých scénách.
Návrat domů by znamenal vězení
Zlom přišel během práce v Německu. Československé úřady mu zrušily výjezdní doložku a Kukura se nemohl vrátit. „V nepřítomnosti mě odsoudili ke třem a půl rokům, a kdybych se vrátil, hned bych šel do vězení. Nemohl jsem se vrátit ani za nemocnou matkou a ani jí pak jít na pohřeb.“
V Německu přitom nezačínal odspodu na dlouho. Všiml si ho významný režisér Peter Zadek a Kukura se brzy dostal k velkým rolím i do mnichovského Kammerspiele. Doma se o něm mezitím podle jeho slov šířily absurdní historky. „Označili mě za pornoherce a pašeráka krve. Lidé tomu věřili.“
Po revoluci se sice mohl vrátit, pocit domova se ale mezitím změnil. Dnes ho nespojuje s konkrétní zemí ani městem. „Můj domov je moje manželka Táňa. Kdekoliv jsme spolu, tam jsem doma.“
Málem mu bylo osmdesát, když dostal v tramvaji lekci
V posledních letech Kukuru potrápilo také zdraví. Prodělal těžkou otravu krve ze žlučníku. „Naštěstí jsem to přežil. Je mi sice skoro osmdesát, ale denně ujedu nebo ujdu pět až osm kilometrů,“ říká. Jedním z míst, kam se stále rád vrací, je Praha. „Prahu miluju.“
A ani téma věku si nenechá vzít humor. Nedávno si prý v tramvaji všiml mladé ženy a zkusil na ni svůj kdysi osvědčený pohled. „Usmál jsem se na ni svým nejlepším pohledem, kterým jsem dřív dostal každou. Ona se podívala a povídá – Pane, potřebujete si sednout? – To je smutné, co?“
Právě humor možná nejlépe vystihuje způsob, jakým Kukura svůj neobyčejný život bilancuje. Přestože ho podle vlastních slov znovu a znovu „vyhazovali“, pokaždé se dokázal postavit na nohy a pokračovat dál.