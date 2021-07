Je v ní sebekritika i mimořádná upřímnost. Vychází poslední zpověď Karla Gotta

Dlouho očekávaná poslední zpověď nazvaná Má cesta za štěstím vychází symbolicky v den nedožitých 82. narozenin Karla Gotta.

Výpravná publikace obsahující mnoho fotografií a dokumentačních materiálů, z nichž mnohé dosud nebyly zveřejněny, vychází 14. července. Místo klasického křtu vystoupí v živém videu YouTube kanálu Supraphonu celkem osm osobností, kterých si Karel Gott vážil. "Jsem si vědoma, že je běžné knihy takového formátu slavnostně pokřtít, ale s ohledem na fakt, že už autor nemůže být křtu přítomen, jsem zvolila alternativu, která mi přijde unikátní, originální," vysvětlila manželka Ivana Gottová v rozhovoru s Milošem Skalkou.

Unikátní autobiografii největší legendy české a československé hudební scény všech dob se vzpomínkami sahajícími až do nejútlejšího dětství dokončil ještě za svého života. V knize nechybí ani vyprávění o rodičích, školní léta či osobní záliby, k nimž patřilo už v klukovských letech zejména malování. V závěrečných kapitolách se objevuje často i sebekritika a mimořádná upřímnost, když popisuje těžké období zápasu se zákeřnou chorobou.

O vydání knihy se postarala především jeho manželka Ivana Gottová, která mu ze všech lidí byla nejblíže. "Asi nejdůležitější fáze byla, když si vytvářel koncept knihy, tedy jak bude vypadat. Karel pročítal mnoho různých autobiografií, říkal, co se mu čte líp a co hůř, která kniha vypadá hezky také svou obrazovou částí a která mu naopak připadá nudná. Po nějaké době dospěl definitivně k rozhodnutí, že by to měl být příběh, tedy vlastně beletristickým stylem napsaná autobiografie, která bude zároveň proložená mnoha fotografiemi a dalšími dokumenty, které se nám pak i podařilo získat," popsala Gottová.

Zpěvák na knize pracoval až do posledních chvil, ale o některé redakční práce se musela postarat již jeho manželka. "Karel mi před odchodem slíbil, že mi s knihou pomůže i z nebe. Myslím, že to dodržel. Cítila jsem, jak při dohledávání a vybírání zbylé části fotografií, tak při grafických úpravách knihy byl po celou dobu při mně. Stejně tak jsem ho vnímala, když jsem za něj musela dokončit některé nutné popisky k snímkům, které by se bez nich neobešly. Jak jsem ale už zmínila, většinu si jich ještě stihl zformulovat sám, což čtenáři jistě poznají díky jeho typickému humoru", dodala.

"Vypustit do světa Karlovu autobiografii s jeho inspirativním příběhem o naplněné životní cestě je, myslím si, to nejmenší, co mohu pro Karla a jeho příznivce udělat. Nedokážu popsat svůj vděk všem lidem, kteří ho milovali, obdivovali a byli mu v těžkých chvílích, byť i jen na dálku, oporou. On jejich lásku cítil a vnímal. I díky ní odcházel v míru, smířený a vyrovnaný, v náručí mém a našich dcer. Věřím, že všichni budou na Karla vzpomínat, stejně jako já a naše dcery, jenom s láskou ve svých srdcích," ukončila Gottová.