"Vy o lidech nevíte vůbec nic." Jílková se ostře střetla se senátorkou Kovářovou

"Co to povídáte, jestli já jsem nebo nejsem schopna žít v dobrém manželství? Co si to vůbec dovolujete?" reagovala moderátorka Michaela Jílková vzteklým hlasem na senátorčinu otázku. "Vy totiž nevíte o lidech vůbec nic. A teď už nechte hovořit někoho jiného," dodala a předala slovo dalšímu z hostů.

Tato část z téměř hodinového pořadu se brzy rozšířila po sociálních sítích, kde způsobila pobouření. Komentující se vymezovali vůči jednání či názorům obou žen. Jílková podle mnohých svou reakcí přestřelila. Na druhou stranu ale někteří oceňovali její pohotovost. U Kovářové se zase pozastavovali nad jejími výroky ohledně manželství, kdy mimo jiné i prohlásila, že dobré manželství lze podle ní poznat během třiceti vteřin.

Kovářová předložila svůj návrh na udělování ceny Senátu za věrnost pro manželské páry, které přetrvaly 70, 60 nebo 50 let, pár týdnů po svém zvolení v září letošního roku. Se svým podnětem ale v Senátu nepochodila, naopak se setkala s nepochopením. Projednávat by ho senátoři měli znovu v příštím týdnu.

Již některé předešlé výroky senátorky Kovářové, která je mimo jiné advokátkou pro rodinné právo, vzbudily pozornost. Například její slova o tom, že manželé mají povinnost provozovat sex a počínat děti, bude řešit kontrolní rada České advokátní komory, uvedl na konci října Radiožurnál.

Na diskusní pořad České televize Máte slovo opakovaně upozorňují kritici, kteří zdůrazňují, že kvůli úrovni moderace na veřejnoprávní stanici nepatří. Například bývalý radní České televize Zdeněk Šarapatka dlouhodobě tvrdí, že relace není názorově vyvážená a je založená jen na vypjaté výměně názorů a vyhrocených emocích. Vyvážeností pořadu se v minulosti již několikrát zabývala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Jílková, která pořad moderuje 14 let, si ale za stylem svého vystupování stojí.