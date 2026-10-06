V 7 pádech Honzy Dědka se hosté čas od času napijí alkoholu přímo během natáčení. Zatímco sklenička vína nebo drink může dotvořit uvolněnou atmosféru talkshow, někdy se podle moderátora situace vymkne z rukou. Dědek přiznal, že za dobu existence pořadu zažil hned několik momentů, kdy alkohol začal natáčení pořádně komplikovat.
„Všichni jsou vožralí, chci dvojitýho!“ Dědek vzpomíná na divoké natáčení
Co se stane, když host dostane po rozhovoru volnou ruku u baru? V jednom případě to podle Honzy Dědka skončilo šestnácti skleničkami vína. Moderátor přiznal, že alkohol už během natáčení několikrát způsobil pořádný poprask. A ne vždycky byl opilý host tak zábavný, jak si sám myslel.
„Jeden díl zvrhnul. Kdy jeden herec si přinesl lahev vína a nějak si nalíval. Pak přišla herečka, ta chtěla Skinny bitch, což je vodka s vodou,“ popsal Dědek. Jenže tím alkoholový večírek neskončil. Když dorazil další host a viděl, že se ve studiu popíjí, měl jasno. „A pak přišel zasloužený písničkách a říká: ‚Tak jako tady jsou všichni vožrali, já chci dvojitýho panáka.‘“ Všechno navíc běželo na kameru, takže tentokrát už zasáhla i televize. „Tehdy z televize, ale oprávněně, přišlo: Hele, už to trošku přeháníte,“ vzpomíná moderátor.
Ještě výraznější případ ale podle něj přišel u hosta, který si dal alkohol až po rozhovoru. Dědkův tým se totiž snaží hostům vysvětlovat, že jakmile mají interview za sebou, mohou si dát sklenku vína. „Řekneme lidem, hele, když už máte za sebou ten rozhovor a už by se nemělo teoreticky nic stát, tak si nechte přinést dvojku vína,“ vysvětlil. Jenže dotyčný host rozhodně nezůstal u jedné. „No a tady ten host si těch dvojek objednal asi 16 a to už pak taky nefunguje,“ přiznal Dědek v pořadu Na kafeečko.
Problém podle něj nebyl jen v množství vypitého alkoholu, ale především v tom, jak se člověk následně začne chovat. „Ten člověk má pocit, že je strašně vtipný. Ale je jediný, kdo si to myslí. A není to dobré,“ popsal moderátor. Alkohol se podle něj může na jevišti velmi rychle obrátit proti samotnému pořadu – zvlášť když opilý host začne zasahovat do vystoupení dalších lidí.
Podobný pohled mají podle Dědka i samotní diváci. Někteří z nich ho dokonce po podobných situacích upozornili, že hosté jsou přece v práci a měli by odvést profesionální výkon. „A já teda přijdu do práce takhle nebo se v práci takhle vožrat, tak asi dostanu padáka. A ten pán si myslí, že jenom protože je herec, má právo se na jevišti opíjet?“ zmínil Dědek některé námitky diváků, kterým sám dává za pravdu. „Zaplatili si za plný výkon a poslouchat tam někoho přilopilého, kdo ještě pak vstupuje nevhodně těm dalším hostům do projevu. To prostě není dobrý,“ uzavřel.