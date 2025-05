„Vše ostatní šlo stranou,“ říká Petra Vojtková o těžkém úrazu nevlastního syna

„Myslím si, že by mohl být bez následků. Teď je tak na 85 procentech toho, co byl dřív. Říká se, že co se nestihne do roka, tak pak už jde jen těžko, takže Tereza s Romanem tomu dali maximum, byl několikrát v lázních, určitě ho budou ještě nějaké čekat. Je to složité, ale nesmí se to podcenit,“ dodává s nadějí v hlase. Dramatická událost ale nakonec přinesla do rodiny i jedno velké pozitivum.