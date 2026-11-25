Účast Vojty Dyka ve StarDance přitahuje pozornost nejen kvůli jeho tanečním výkonům, ale také kvůli tomu, co se odehrálo v hledišti. Jeho manželka Tatiana Dyková se během přenosu, kdy přišla svého muže podpořit, stala terčem zvědavých pohledů a začalo se řešit, zda jí není nepříjemné, když se její muž na parketu sbližuje s krásnou taneční partnerkou. „Nevím, co se ode mě očekává. Jestli řeknu – je to strašně prima a úplně boží, že se kolem něj točí krásná tanečnice,“ řekla s nadhledem.
Vojtu zprvu nemohla vystát, dnes je její životní láskou. Dyková přiznala, že jejich soužití rozhodně není idylka
Vojta Dyk tančí s krásnou blondýnkou a jeho žena je pod drobnohledem. Tatiana Dyková teď konečně promluvila o tom, co se jí honí hlavou, když sleduje manžela ve StarDance v obětí s jinou ženou.
Zároveň připomněla, že Vojta je zpěvák i herec a kontakt s tanečnicemi a kolegyněmi k jeho profesi patří. „Vojta je zpěvák, který má okolo sebe tanečnice, vokalistky, a taky je herec, takže si dopředu říkáme, jestli na svoje věci máme koukat,“ vysvětlila. Samotný večer ve StarDance si podle svých slov užila, přesto si uvědomovala, že pozornost publika se obrací i na ni. „Cítíte, že všichni na vás koukají a zkoumají, jak vám je,“ přiznala.
Jejich vztah přitom Dyková nepopisuje ani zdaleka jako romantický příběh. „Rozhodně to nebyla láska na první pohled,“ zdůraznila. V průběhu života ale pochopila, že láska může mít různé podoby. Tu jejich přirovnala k příběhu ze školní lavice. „Tady to trochu vypadá jako láska z 1. B. Pažout, který vás tahá za vlasy a kterého prostě nemůžete ani vystát, a v závěru ho vlastně milujete,“ popsala.
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Mezi nimi podle ní dodnes funguje přitažlivost, ale také vzájemné provokování. „Možná je to nějaká vášnivost a vlastně taková divoká řeka. Není to prima jezero a klídek. To vůbec,“ přiznala herečka. Oba prý stále pracují na tom, aby jejich soužití bylo klidnější. Jenže ne vždy se to daří. „Někdy je to fakt masakr a na to nedáte loďku, ani kdybyste se zbláznili,“ řekla s humorem v podcastu Prostor X. Možná právě v tom ale vidí zvláštní kouzlo jejich vztahu: „Nejlepší je složit pádlo a nechat se unášet proudem.“
Ani začátky jejich společného života nebyly jednoduché. Když Vojtu potkala, procházela rozvodem, měla dvě malé děti a rozhodla se také rekonstruovat byt. Do toho zkoušela Shakespearovské slavnosti, jejichž závěrečné přípravy probíhaly v noci na Pražském hradě. A kolem ní se navíc neustále pohybovali fotografové hledající senzaci. „Cítila jsem se trošku jako štvaná srna a do toho jsem potkala toho Vojtu,“ zavzpomínala.
Do už tak náročného období pak přišla další rána. V den svých třiatřicátých narozenin totiž herečka onemocněla zánětem mozkových blan. „Jak kdyby mě někdo šlehl po hlavě,“ popsala dramatickou chvíli. „Měla jsem strach o svůj život a svoje děti,“ přiznala. Jednoho se ale podle svých slov nebála – že by ji Vojta opustil. Právě v těžkých chvílích totiž poznala, jak moc se na něj může spolehnout. „Každým dnem jsem viděla, že to ani není možný, protože to, co on dával, to by nikdo v takovém věku nedal. Takže to opravdu vypadalo na lásku,“ uzavřela.