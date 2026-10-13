Herec Vojta Kotek si na své farmě u Kozárovic buduje vlastní hospodářství, kde nechybějí ovce, koně ani slepice. Právě z posledně jmenovaných má ale pořád tak trochu respekt. „Já jsem byl dost překvapený, že mě slepice baví. Celý život jsem se jich štítil. Normálně bych na to nesáhl. Mně totiž připomínají dinosaury,“ přiznal s tím, že si k opeřencům stále ještě buduje vztah.
Vojta Kotek se bojí pravěkých příšer. Na farmě mu běhají přímo pod nosem
Slepice jako z pravěku, ovce bez jmen a farma, která se ráno probouzí sama. Vojta Kotek prozradil, jak to chodí na jeho hospodářství u Kozárovic. Herec se svěřil nejen se svým strachem z opeřených obyvatel kurníku, ale také s tím, jak si usnadnil každodenní farmářský život.
„Pokaždé, když jdu do kurníku, mám z té enklávy, která se na mě vyřítí, pocit, že mě buď sežerou, nebo dupnu a všechny dostanou naráz infarkt,“ líčil Kotek se smíchem v pořadu Show Jana Krause. Jeho slepice přitom rozhodně nemají nouzi o prostor. Herec se s manželkou Radanou snaží vybudovat skutečnou ekologickou farmu, což obnáší nejen péči o zvířata, ale také dodržování nejrůznějších pravidel. „Máme obrovský mobilní kurník, který je větší než moje maringotka. Musí se dát převážet z místa na místo, protože když je slepiček hodně, tak to hrozně rychle zdecimují,“ vysvětlil.
Svérázný přístup má herec také k ovcím. Zapomeňte na roztomilá jména, Kotek je má označené čísly. To proto, aby si nevybudoval osobní vztah. Zvířata jsou totiž určená i na porážku. Jenže ani tenhle přístup moc nezabral. „Ovce nepojmenovávám, říkám jim čísly. Ale stejně to tolik nefunguje, mám oblíbenou jednu ovci a říkám ji dvaačtyřicítečko. Vytvořil jsem si vztah k těm číslům,“ prozradil.
K farmaření běžně patří i brzké vstávání. To se však podařilo Kotkovi eliminovat. „Snažíme se to mít automatizované a ono se to nějak ráno vzbudí samo,“ zavtipkoval. Hned ale dodal, že za pohodou stojí hlavně každodenní pomoc kamaráda Aleše, se kterým se zná od dětství. Šťastnou náhodou Aleš žije „za kopcem“. „Tak jsem ho přizaměstnal, že mi pomáhá dnes a denně,“ vysvětlil. Do práce se postupně zapojila i Alešova přítelkyně. A protože mají pět dětí, Vojta má naději, že pomocníci budou na rozrůstající se farmě přibývat.