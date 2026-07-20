Herec Vojta Kotek si spolu s manželkou Radanou a synem Hubertem plní sen o vlastní farmě. Ve středočeských Kozárovicích vlastní rozsáhlé pozemky na nichž se rozhodli vybudovat soběstačnou biofarmu. O této cestě také vznikl úspěšný seriál, jehož druhá série se už pro diváky chystá. Jenže idylku podle informací Blesku narušily nepříjemné právní komplikace.
Vojta Kotek zažil pořádně nepříjemné chvíle. Na jeho farmu ve středních Čechách totiž vydal soudní exekutor příkaz k prodeji nemovitosti. Největší překvapení? Za vším měl stát dluh v řádu několika tisíc korun. Herec nakonec situaci vyřešil, o svůj vysněný majetek ale podle všeho mohl přijít.
Na rozsáhlý pozemek o rozloze téměř šesti hektarů nedaleko středočeských Kozárovic totiž letos v červnu vydal soudní exekutor příkaz k prodeji nemovitosti. Překvapivé přitom je, že důvodem měl být dluh pouze v řádu několika tisíc korun.
Z exekučního příkazu vyplývá, že se vymáhaná částka pohybovala kolem deseti tisíc korun. K ní se připočítaly úroky z prodlení i náklady řízení. Přestože dokument neuvádí podrobnosti o vzniku dluhu, podle Blesku se případ týkal pohledávky České kanceláře pojistitelů a táhl se už od začátku letošního roku.
K celé věci se vyjádřil sám herec, který přiznal, že šlo pouze o nedbalost a podle jeho slov je nyní už vše v pořádku. „Bohužel nám v tom fofru, který teď máme, utekla jedna nižší platba. Chvilku se nikdo z nás nepodíval do datové schránky a ouha! Naštěstí jsme si toho všimli včas a ta částka se nestihla vyšplhat někam k výšinám a vše už je samozřejmě vyřízené a srovnané,“ ujistil všechny své fanoušky Kotek. Celá záležitost tak měla šťastný konec. Přesto je překvapivé, že kvůli relativně nízkému dluhu mohl přijít o majetek, do kterého v posledních letech investoval spoustu času i peněz.