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Vojta Kotek se dostal do potíží. Exekuce na jeho vysněnou farmu

Vojta Kotek
Vojtěch Kotek
Vojtěch Kotek
Vojtěch Kotek
Vojtěch Kotek
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12 fotografií
Vojta Kotek |
Foto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Vojta Kotek zažil pořádně nepříjemné chvíle. Na jeho farmu ve středních Čechách totiž vydal soudní exekutor příkaz k prodeji nemovitosti. Největší překvapení? Za vším měl stát dluh v řádu několika tisíc korun. Herec nakonec situaci vyřešil, o svůj vysněný majetek ale podle všeho mohl přijít.

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Herec Vojta Kotek si spolu s manželkou Radanou a synem Hubertem plní sen o vlastní farmě. Ve středočeských Kozárovicích vlastní rozsáhlé pozemky na nichž se rozhodli vybudovat soběstačnou biofarmu. O této cestě také vznikl úspěšný seriál, jehož druhá série se už pro diváky chystá. Jenže idylku podle informací Blesku narušily nepříjemné právní komplikace.

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Na rozsáhlý pozemek o rozloze téměř šesti hektarů nedaleko středočeských Kozárovic totiž letos v červnu vydal soudní exekutor příkaz k prodeji nemovitosti. Překvapivé přitom je, že důvodem měl být dluh pouze v řádu několika tisíc korun.

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Z exekučního příkazu vyplývá, že se vymáhaná částka pohybovala kolem deseti tisíc korun. K ní se připočítaly úroky z prodlení i náklady řízení. Přestože dokument neuvádí podrobnosti o vzniku dluhu, podle Blesku se případ týkal pohledávky České kanceláře pojistitelů a táhl se už od začátku letošního roku.

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K celé věci se vyjádřil sám herec, který přiznal, že šlo pouze o nedbalost a podle jeho slov je nyní už vše v pořádku. „Bohužel nám v tom fofru, který teď máme, utekla jedna nižší platba. Chvilku se nikdo z nás nepodíval do datové schránky a ouha! Naštěstí jsme si toho všimli včas a ta částka se nestihla vyšplhat někam k výšinám a vše už je samozřejmě vyřízené a srovnané,“ ujistil všechny své fanoušky Kotek. Celá záležitost tak měla šťastný konec. Přesto je překvapivé, že kvůli relativně nízkému dluhu mohl přijít o majetek, do kterého v posledních letech investoval spoustu času i peněz.

VIDEO: Vojta Kotek na své farmě

Farma Vojty Kotka | Video: Žena.cz

Zdroj: Blesk

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