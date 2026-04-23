Vojta Kotek je sice především herec, ale v posledních letech, kdy s manželkou Radanou budují domov na farmě v Kozárovicích nedaleko orlické přehrady, se stále více navrací k přírodě. Dokonce se stal myslivcem. A právě myslivost hrála velkou roli v jeho milostném životě.
Vojta Kotek prozradil, jak žádal o ruku své ženy. Čekal přitom na mrtvolu
Vojta Kotek zavzpomínal na žádost o ruku, kterou pojal opravdu netradičně. Když se konečně odhodlal, přišel zvrat, který nečekal ani v nejmenším.
Celá rodina Radany Kotkové pochází ze Šumavy, kam začal Vojta během jejich vztahu jezdit a tchán ho přivedl právě k myslivosti a obecně ctění tradičních hodnot. A tak, když se rozhodl svou partnerku požádat o ruku, bylo jasné, že to udělá tak, jak bylo dříve zvykem. „Chtěl jsem, aby tomu předcházelo to, že se zeptám jejího, i když nevlastního táty, jestli si ji můžu vzít,“ prozradil Vojta v podcastu MysliHost.
„A tím, jak náš vztah začal přes tu myslivost, tak jsem si řekl, že to udělám nad svým prvním úlovkem,“ překvapil tím, jak si velký životní krok naplánoval. Jenže vše nešlo tak, jak si původně představoval a jeho první úlovek na sebe nechal opravdu dlouho čekat. „Trvalo to třeba půl roku. Ráďa byla už v poměrně pokročilém stavu těhotenství a bylo to fakt trapný, že se pořád k ničemu nemám,“ prozradil oblíbený herec a moderátor.
„Nakonec se jsem skolil svůj první kus černé zvěře. Proběhly všechny pocty a potom jsme si tam v tom mrazivém potůčku omyli ruce. Já jsem se tak nadechl a řekl: Honzo, já jsem tě chtěl o něco požádat, já bych si chtěl Ráďu vzít,“ rozvyprávěl se Kotek, který ale dostal odpověď, kterou ale rozhodne nečekal. „Ten Honza se na mě podíval a řekl, co já, to musíš s kytkou za mámou do obýváku. To se takhle nedělá,“ řekl se smíchem. „Stejně jsem ale rád, že jsem to takhle udělal,“ dodal Kotek.
Myslivost se prospala do jejich rodiny i ve výběru jména pro jejich syna. Toho totiž pojmenovali Hubert. „Přišlo mi to ikonický s tím, jak ten její vstup a celý její rodiny mi změnil život," přiznal dojatý Vojta. Svatý Hubert byl franský biskup, zakladatel města Lutychu a křesťanský světec. Podle legendy se náboženskému životu zasvětil po setkání s jelenem na honu, a je proto patronem lovců a myslivců.
