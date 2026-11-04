Petr Vojnar tohle zřejmě nedomyslel. Pod příspěvek svého někdejšího kolegy Jarka Šimka, který v poslední době svými vyjádřeními budí mezi lidmi velké obavy, napsal poznámku, jež okamžitě vyvolala bouřlivou reakci. Místo smíchu se na moderátora snesla vlna kritiky.
Jeden vtip, který lidem vůbec nepřišel vtipný. Petr Vojnar se pustil do Jarka Šimka a jeho poznámka okamžitě rozpoutala bouři. Fanoušci mu dali jasně najevo, že tentokrát podle nich zašel příliš daleko.
„Jarku?? Máš ještě trochu toho matroše?“ napsal Vojnar s pobaveným smajlíkem pod jeden ze Šimkových příspěvků. Hudebník v něm mimo jiné naznačoval, že se na jeho údajném pronásledování podílejí významné politické osobnosti. Vojnarův pokus o vtip ale lidé na sociálních sítích rozhodně nepřijali dobře.
„Petře, to ale není sranda! Jarek je vážně nemocný,“ napsala mu jedna z diskutujících. Další už byla ještě ostřejší. „Vy jste tedy hodně emočně plochý chudák, pane Vojnar. Že se necítíte ani trochu trapně, léčit si tu svoje nedostatky a frustrace na očividně nemocném člověku,“ zaznělo v komentářích. „Tak tohle je trochu mimo mísu. Vůbec nejste vtipný. Spíše trapný, co má radost z cizího neštěstí,“ přidala se další žena.
Objevily se i výzvy, aby se Vojnar nad svými slovy zamyslel. „To jste fakt tak trapnej? Potřebuje pomoc a ne takové ubohé komentáře,“ napsala další diskutující. Jiní upozorňovali, že Šimkovy poslední veřejné projevy nevypadají jako běžná snaha o pobavení nebo provokaci a že by bylo namístě brát situaci vážněji.
Jarek Šimek, který se v minulosti proslavil také jako spolupracovník Ivety Bartošové, v poslední době na sociálních sítích zveřejňuje znepokojivé příspěvky. Píše o pronásledování, údajném ohrožení svého života a žádá o pomoc či ochranu. Jeho okolí i část fanoušků proto mají obavy. Vojnar si navíc podle informací eXtra.cz z následné kritiky příliš těžkou hlavu nedělal a na některé reakce odpovídal dalším posměchem.