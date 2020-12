Vnučka královny Alžběty II. Zara Tindallová čeká třetí dítě. Dříve dvakrát potratila

Mladší dcera britské princezny Anny a olympionika Marka Phillipse a britská olympionička Zara Tindallová čeká svoje třetí dítě. Novinku prozradil její manžel, někdejší hráč rugby Mike Tindall v podcastu.

Zara Tindallová a Mike Tindall se vzali v roce 2011 a mají již dvě dcery - šestiletou Miu Grace a dvouletou Lenu Elizabeth. Někdejší britská olympionička přiznala, že mezi narozením dcer dvakrát potratila. A i kvůli tomu je nyní podle jejího manžela velmi opatrná.

Na otázku, zda by si Mike Tindall přál více další dceru, nebo syna odpověděl: "Tentokrát bych chtěl kluka, mám už dvě holky. Ale budu jej milovat, ať už to bude kluk nebo holka, ale prosím, ať je to kluk."

Nejstarší dcera Mia se podle někdejšího hráče rugby na nový přírůstek do rodiny velmi těší. "Myslím, že bude mít radost. Pořád se nás ptala na další sestřičku nebo bratříčka, takže snad jsme jí přání splnili," řekl s nadhledem.

Kdy přesně by se jejich třetí potomek měl narodit, neprozradil. Je však pravděpodobné, že na jaře se královna Alžběta II. bude radovat hned ze dvou pravnoučat. Těhotenství totiž před časem oznámila také princezna Evženie.

Devětatřicetiletá Zara Tindallová je druhým potomkem princezny Anny a Marka Phillipse a stejně jako její rodiče byla úspěšnou olympijskou jezdkyní. Neužívá žádný formální šlechtický titul, princezna Anna si to totiž nepřála ani pro jednoho ze svých potomků.

Věnuje se však některým královským povinnostem a charitě. Kromě toho se stále angažuje v jezdeckém sportu.