Josef Kemr patřil k hercům, kteří se do paměti diváků nezapsali jen jednou rolí. Přesto si ho většina lidí dodnes vybaví jako nezapomenutelného dědu Komárka z filmu Na samotě u lesa nebo jako svérázného hrdinu z Chalupářů. Ve skutečnosti měl za sebou stovky filmových, televizních i divadelních postav a na jevišti Národního divadla strávil podstatnou část života. Byl pracovitý, tvrdohlavý, hluboce věřící a v mnohém naprosto výjimečný.
Vlepil facku Hrušínskému, jezdil v protisměru a měl osm koček. Josef Kemr byl svéráz až do konce
Josef Kemr patřil k nejosobitějším českým hercům, jeho život ale nebyl jen o slavných rolích. Byl svérázný, zásadový, hluboce věřící a na svůj odchod se připravoval s klidem, který dodnes překvapuje.
Herectví ho přitahovalo odmala, i když rodiče by pro něj raději viděli praktičtější budoucnost. Vystudoval obchodní akademii a zkoušel se živit jako prodavač, číšník nebo elektromontér. Jenže divadlo nakonec zvítězilo. Už jako chlapec se objevil před kamerou a v patnácti letech natočil film Lízin let do nebe. Právě tehdy poznal Rudolfa Hrušínského, s nímž ho později spojilo dlouhé, i když občas bouřlivé přátelství.
Kemr byl osobnost, která se těžko zařazovala
Někomu mohl připadat jako podivín, jiní v něm viděli člověka s neobyčejně pevným vnitřním světem. Když zrovna nehrál, opravoval kapličky a boží muka v okolí Prahy. Národnímu divadlu dokonce daroval čtvrt kilogramu zlata, z něhož nechal vyrobit pozlacené šrouby a matky, které pak vlastnoručně upevnil do krovů rekonstruované budovy.
V soukromí prožil silné vztahy, ale také bolestné ztráty
Jeho manželkou byla herečka Eva Foustková, jejíž náhlá smrt ho hluboce zasáhla. Později byl spojený s Marikou Skopalovou, kolegyní z Národního divadla, kterou si sice nevzal, ale velmi si jí vážil. Právě kvůli ní se měl rozkmotřit i s Rudolfem Hrušínským, když ji herec jednou plácl po zadku. Kemr to bral jako urážku a přátelství tím vážně utrpělo.
Byl také známý svým odporem ke komunistickému režimu. Po roce 1968 vystoupil proti okupaci, odmítl titul Zasloužilý umělec a v roce 1989 podepsal petici Několik vět. Podporoval Václava Havla a na Letné vystoupil na manifestaci Občanského fóra. Podle vzpomínek jezdil ve svém trabantu po továrnách a přesvědčoval dělníky, že změna režimu je nevyhnutelná. Svérázný vůz si chránil po svém: protože ztratil klíče, startoval ho netradičně a volant si nosil s sebou, aby mu auto nikdo neukradl.
Kvůli jeho postojům s ním režim neměl jednoduchý vztah. V jednu chvíli dostal zákaz a režiséři si ho do filmů museli prosazovat. Jiří Menzel si ho ale do role dědy Komárka ve filmu Na samotě u lesa dokázal obhájit. Souhlasil prý, že Kemra přeobsadí, pokud mu někdo najde herce podobného věku, který umí kosit trávu a hrát na violu. Nikdo takový se nenašel. A vznikla jedna z nejslavnějších rolí českého filmu.
Na sklonku života Josef Kemr bojoval s rakovinou žaludku. Nemoc mu způsobovala velké bolesti, přesto se snažil pracovat do posledních sil. Jednu ze závěrečných scén filmu V erbu lvice dokonce natočil přímo v nemocnici. Tři jeho filmy měly premiéru až po jeho smrti.
Když onemocněl, trval na tom, aby před ním lékaři nic neskrývali. Chtěl přesně vědět, jaká je diagnóza, jaké má šance a kdy se bude blížit konec. Jeho lékař František Chaloupka později v dokumentu Příběhy slavných vzpomínal: „Prosil mě, abych mu dal rukoudáním slovo, že mu zaprvé řeknu, jakmile bude jasná histologie, o jakou chorobu se jedná. Zadruhé, že mu řeknu po operaci, v jakém rozsahu ta choroba je a jestli jsou nějaké šance na další přežití. A hlavně zatřetí, nebudou-li tyto šance, tak mu řeknu v momentě, kdy se bude blížit konec života, kdy bude jasné, že už je blízko smrti.“
Slib dodržel. Když se Kemrův čas naplnil, přišel za ním do nemocničního pokoje a řekl mu pravdu. Herec ji podle vzpomínek přijal klidně a lékaři poděkoval. Na odchod ze světa se ostatně připravoval už dřív. Dokonce si s předstihem koupil hrob a několik dní měl přespávat v rakvi.
Zvláštní osud měl nakonec i právě jeho hrob. Herec Igor Bareš později pro CNN Prima NEWS prozradil, že se mu podařilo získat místo, které si Kemr celý život platil. „Jak mi sdělila jeho životní partnerka Marika Procházková, Josef Kemr si celý život platil hrob U Matěje, a když zemřel, dala urnu do svého hrobu, který je shodou okolností také U Matěje. Kemrův hrob tak zůstal volný, tak nám ho za několik tisíc přenechala a teď je náš. Mít hrob po Kemrovi je můj splněný sen,“ řekl.
Josef Kemr zemřel 15. ledna 1995. Zůstal po něm mimořádný herecký odkaz, ale také pověst člověka, který žil podle vlastních pravidel. Byl svérázný, zásadový, někdy neústupný, ale pro diváky především nezaměnitelný.