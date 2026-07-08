Jméno Vlastina Svátková je spjato především s herectvím. Rodačka ze Slovenska ale přiznává, že tato profese se u ní pomalu, ale jistě dostává na vedlejší kolej. Rozhodně to prý není tím, že by ji hraní nebavilo. Problém má však s něčím jiným. Finanční nouzí však rozhodně netrpí. Našla totiž něco jiného, co ji nejen naplňuje, ale také skvěle živí.
Vlastina Svátková otevřeně: Na castingy už nechodím. Místo toho prodává obrazy za desítky tisíc
Nečekané přiznání Vlastiny Svátkové. Oblíbená herečka odhalila, proč už téměř netouží po filmových rolích a na castingy odmítá chodit. Novou životní cestu našla u malířského plátna, kde vznikají díla za desítky tisíc korun. A řeč přišla i na tajemného muže po jejím boku.
Svátková má velký smysl pro krásu a v poslední době se vrhla na malování obrazů. „Cítím, že jsem se v malování našla a konečně jsem na správné cestě. Hraní mě nikdy nebavilo a ani ty povinnosti s tím spojené, jako jsou castingy, na ty už dávno nechodím. Tady si tvořím v ateliéru, kolik hodin chci, a nikdo mě do ničeho nenutí,“ řekla Blesku v Karlových Varech, kam také přivezla několik svých pláten.
Ty si může případný zájemce koupit. Připravit se však musí na poměrně vysokou pořizovací cenu. „Už mám jen tyhle a jsou na prodej. Ty menší jsou za 40 tisíc a ty větší za 60 tisíc korun. Nemaluji na zakázku, ale podle svých momentálních pocitů. Jelikož je na nich hodně vrstev, trvá několik týdnů, než je hotový,“ vysvětlila Vlastina proces vzniku.
Tvorba krásných věcí pro ni není žádnou novinkou, už v minulosti se věnovala navrhování originálních šperků z nebroušených drahých kamenů. V rozhovoru přišla řeč také na to, jak je na tom momentálně ve svém soukromém životě a zda je po jejím boku nějaký nový muž. „Jestli jsem zadaná? Tak to si nechám pro sebe, ale myslím si, že jsem. Je to takové otevřené,“ řekla tajemně dvakrát rozvedená maminka tří synů.