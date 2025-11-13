13. 11. Tibor
Vladimír Polívka našel lásku jako z filmu. Po bouřlivých vztazích zakotvil u ženy, která mu změnila život

Vladimír Polívka
Svůj domov má Polívka nejraději v době, kdy zapadne slunce a venek zahalí tma. "Mám rád tmavé byty, někomu je to nepříjemné, ale mně je v tom dobře," říká k hnědé sedačce a dřevěnému nábytku. "Osobně preferuju starší věci, historické solitéry nebo věci z poctivého dřeva. Knihovnu jsem si nechal vyrobit na míru, ale stejně se mi tam všechny nevejdou, a tak teď musím svoji vášeň trochu brzdit," říká zarytý čtenář a milovník knih, které už mu pomalu plní parapet okna.
"Jsem na sebe hodně přísný. V mnoha věcech, které chci dělat, se držím zpátky, protože se bojím, že mi nevyjdou. Asi je to nějaká forma zraněného vnitřního dítěte. Ale když se proto odhodlám, tak ty věci v naprosté většině dotáhnu," říká Vladimír, který momentálně sní o malém sochařském ateliéru.
Kromě čtení a hudby má Polívka zálibu i v malování obrazů nebo sochařství.
Vladimír Polívka bydlí ve starém funkcionalistickém domě nedaleko Dlouhé ulice. Byt 3+1 sdílí s partnerkou Magdou a psími mazlíčky.
Vladimír Polívka |
Foto: Aktuálně.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Herec Vladimír Polívka, který patří mezi nejžádanější muže českého showbyznysu, prožil několik veřejně sledovaných vztahů, než potkal tu pravou. Jeho současná partnerka Magda mu doslova učarovala – poznal ji jako šenkýřku v pivnici a zamiloval se na první pohled.

Herec Vladimír Polívka patří mezi nejcharizmatičtější tváře českého filmu i divadla. Na jevišti působí sebevědomě a vtipně, ale v soukromí je spíš přemýšlivý romantik. Lásku nakonec našel u krásné Magdy – ženy, na kterou si musel chvíli počkat.

Hotel NH Prague City , křest kalendáře Proměny fantazie 25 , Vladimír Polívka , partnerka Magda
Hotel NH Prague City , křest kalendáře Proměny fantazie 25 , Vladimír Polívka , partnerka Magda

"Hnízdím," přiznává Vladimír Polívka, který se těší na prvního potomka

Celebrity

Vztahy, které plnily titulky

Než se Polívka usadil, prošel si několika vztahy, které veřejnost sledovala téměř jako seriál. Nejvíce pozornosti budil jeho románek s modelkou a herečkou Karolínou Krézlovou, známou mimo jiné z reality show Survivor 2023. Krézlová tehdy skončila třetí, přestože zpočátku působila jako outsiderka. S Polívkou tvořila pár ještě před účastí v soutěži. Byli dokonce zasnoubení a mluvilo se i o svatbě. K té však nikdy nedošlo — jejich vztah skončil v roce 2017. Krézlová později přiznala, že během rozchodu dala Vladimírovi facku. Důvod ale nikdy ani jeden z nich veřejně nekomentoval, a tak jejich rozchod zůstal obestřen tajemstvím. „Facka padla, ale proč, to si nechám pro sebe,“ uvedla herečka pro Blesk.cz.

Ještě před Karolínou tvořil Vladimír pár s herečkou Šárkou Krausovou, dnes Vaculíkovou. Po jejich rozchodu se Šárka sblížila s kolegou Markem Lamborou, a dnes je šťastně vdaná za Ondřeje Krause.

Láska jako z filmu

Po bouřlivých vztazích přišla konečně Magda. „Byla překrásná a pracovala jako šenkýřka v jedné skvělé pivnici, což mi přijde obrovsky romantické,“ zavzpomínal Polívka v rozhovoru pro iDNES.cz. Jeho partnerka působí nenápadně, ale podle lidí z jejich okolí má velké charisma i klidnou sílu, kterou Vladimír potřeboval. Mnozí si také všimli, že Magda se nápadně podobá Polívkově mamince, herečce Chantal Poullain. Vladimír to odmítá, ale s úsměvem přiznává, že podobné typy ho přitahují. „Je o něco starší než já, což je v pořádku, a jsem šťastný. Hodně lidí říká, že jsou si s maminkou podobné, což odmítám,“ řekl herec.

Vladimír a jeho přítelkyně Magdaléna na křtu kalendáře Proměny 2024.
Vladimír a jeho přítelkyně Magdaléna na křtu kalendáře Proměny 2024.
Foto: Profimedia.cz

Rodina, která drží při sobě

Chantal Poullain, francouzská herečka a Polívkova maminka, má na syna velký vliv. I přes rozchod s Bolkem Polívkou zůstali přáteli a vzájemně se podporují. „Je to člověk, který mě vždycky okouzlil. Odjakživa mě fascinoval. Pořád ho svým způsobem miluju,“ přiznala pro Blesk.cz. „Že už spolu nejsme, prostě asi tak mělo být. Osud je osud a život vše zařídí. Kus našeho společného života mi dal strašně moc a největší dar z našeho vztahu je syn Vladimír,“ dodala Chantal s typickou elegancí. Vladimír tak může být vděčný – ač jeho rodiče netvoří pár, jejich vztahy jsou nadstandardní. Díky tomu vyrůstal v prostředí, kde láska nikdy nezmizela, jen změnila podobu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Bolek Polívka měl mrtvici. Snad se vyhne trvalým následkům, doufají přátelé

V očekávání

„Komunikuju to velmi opatrně, protože pro mě je to naprosto posvátné a důležité je, aby se to miminko narodilo zdravé. To je všechno, co si přeju. Kolem informací našlapuju opatrně a nechci nic zakřiknout. Až se narodí, budu teprve slavit,“ říká nastávající otec, který prozradil, kdy se s partnerkou dočkají přírůstku do rodiny. „Termín máme na začátku ledna a jestli budu u porodu? Uvidíme, hlavně to nechci zakřiknout,“ říká Polívka opatrně. A není se čemu divit, veřejnost má ještě v živé paměti tragické příběhy jeho hereckých kolegyň Sary Affašové a Veroniky Arichtevy, které přišly o vytoužené miminko jen krátce před termínem porodu.

Všichni však věří, že těhotenství proběhne v pořádku a oni se budou moci radovat ze zdravého miminka. Zatím může Polívka oči nechat na své partnerce Magdě. „Ona je strašně roztomilá a vypadá krásně. Je to prostě krásná těhulka,“ dojal se v rozhovoru pro Super.cz. Vladimír je velmi pracovně vytížený, teď mu ale ke všem povinnostem přibyla ještě jedna činnost.

Hotel NH Prague City , křest kalendáře Proměny fantazie 25 , Vladimír Polívka , partnerka Magda
Vladimír Polívka s partnerkou Magda na křestu kalendáře Proměny fantazie 2025.
Foto: Profimedia
Zdroj: Aktuálně.czBlesk.cz, Blesk.cz, iDnes.cz

