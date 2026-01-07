Olga Lounová za sebou má chvíle, na které se nezapomíná. Zpěvačka přivedla na svět svou druhou dceru Vivien v neděli, a jak prozradila v pořadu Showtime, stalo se tak během úplňkové noci. Sama porod popisuje jako nejkrásnější okamžik svého života – a fakt, že narození dcery připadlo právě na úplněk, vnímá jako zvláštní znamení. Úplněk je pro ni magický symbol, který podle ní souvisí se zrozením a silou nového života.
„Viva život!“ Olga Lounová porodila druhou dceru a odhalila, proč jí dala jméno Vivien
Olga Lounová přivedla na svět druhou dceru Vivien a porod spojila s magickou symbolikou úplňku, který vnímá jako znamení nové síly a zrození. Radostnou zprávu prozradila v pořadu Showtime a na sociálních sítích přidala dojemný vzkaz, ve kterém vysvětlila i volbu jména – má být připomínkou radosti, energie a „života“ samotného.
Jméno s jasným poselstvím
Lounová navíc dala velký význam i výběru jména. Pro holčičku zvolila Vivien – jméno, které má v latině význam „živá“ a „plná života“. Chtěla, aby ji provázela radost a štěstí a aby už samotné oslovení neslo pozitivní energii. „Viva život! Vivien, vítej mezi námi. Tvé jméno je samo o sobě oslavou. Chtěla jsem, aby ti připomínalo, jak moc jsme se na tebe těšili!“ napsala dojatě na sociálních sítích a dodala, že na tento moment nikdy nezapomene. Podle zpěvačky navíc dcera svou „živost“ dávala najevo už během těhotenství.
Olga Lounová má obě děti se svým dlouholetým partnerem, hokejovým trenérem Janem Kreglem. Vedle novorozené Vivien už doma roste i starší dcera Arianne, které jsou tři roky.
Porod v atmosféře, jakou si přála
Zpěvačka naznačila, že příchod miminka proběhl přesně v duchu, jaký si vysnila – ve výjimečný den a s pocitem silné, až slavnostní atmosféry. Magii okamžiku pro ni umocnil nejen úplněk, ale i vědomí, že dceři dala jméno, které v sobě nese jasnou symboliku.
Velkolepé rozloučení s fanoušky
Ve vyprodaném O2 universu odehrála Lounová svůj velkolepý koncert „Sraz optimistů“, který byl zároveň jejím posledním vystoupením před plánovanou mateřskou dovolenou. Navzdory pokročilému stádiu těhotenství předvedla show plnou energie, emocí a náročných akrobatických čísel, čímž divákům doslova vyrazila dech. Ačkoliv veřejností rezonovaly spekulace ohledně termínu jejího porodu, Olga Lounová nenechala nikoho na pochybách, že je na své vystoupení dokonale připravena. Hned v úvodu koncertu se bez jakéhokoliv jištění vznášela šest metrů nad pódiem. „Na tu chvíli nikdy nezapomenu,“ prozradila Olga v zákulisí. „Stát na pódiu O2 universa s vědomím, že pod srdcem nosím nový život, byl ten nejintenzivnější a nejkrásnější pocit v mé kariéře. Byla to oslava nejen hudby, ale i síly ženství. Cítila jsem dvojnásobnou energii – svoji i té malé bojovnice uvnitř,“ dodala.