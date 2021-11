MasterChef Česko končí, rozdal milionovou výhru. Odnesla si ji překvapená vítězka

Veronika Danišová soutěžila pod přezdívkou Besky, což je zkratka jejího jména za svobodna, kdy se jmenovala Beskydiarová. Protože je k sobě velice přísná, výhru nečekala. "Poprvé v životě se mi něco podařilo, poprvé v životě jsem se reálně pochválila. To byla ta motivace, aby mě pochválil někdo druhý. Sama se umím pochválit velmi těžko," uvedla pro deník Blesk.

Finálový večer probíhal pro vítězku pod velkým tlakem, i přesto si ho užila. Největší nervy jí podle jejích slov dělal předkrm. "Ale při tom dezertu jsem si při posledních pěti minutách uvědomila, že už je konec, a vlastně mě to trošku vzalo. Bylo to krásné a velmi jsem si to užila," prozradila.

Besky také řekla, že pro ni je výhra splněným snem a stále tomu nemůže uvěřit. "Už mnohokrát zakřičel v této soutěži Radek Kašpárek moje jméno a já jsem to nečekala a dneska to bylo doslova za milion."

Díky výhře začne konečně žít svůj vysněný život. "Já nevěřím, že někdo bude znát Besky. Stále tomu nedokážu uvěřit. Budu dělat to, co miluji. Jestli tohle je jen začátek, tak je to skvělý," dodala.