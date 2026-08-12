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Vítězka Zrádců Nicole Šáchová se provdala za svého stalkera

Nicole Šáchová s manželem
Nicole Šáchová s manželemFoto: HerminaPress
Nicole Šáchová s manželem
Nicole Šáchová s manželemFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Někomu by z takového začátku vztahu běhal mráz po zádech, Nicole Šáchová v něm ale vidí romantiku. Její manžel ji totiž na koleji dlouho tajně sledoval.

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První řadu velmi populární televizní show Zrádci, na kterou se diváci mohou těšit i letos, vyhrála Nicole Šáchová, která se nedávno stala vdanou paní. Nyní prozradila, jak se s manželem poznali, a z jejích slov by mnohým mohl běhat mráz po zádech. 

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Před sedmi lety jsme oba chodili na vysokou školu a bydleli jsme na stejné koleji. Já jsem o něm neměla nejmenší tušení, ale on mě stalkoval už delší dobu. Fakt stalkoval, říká na videu, které zveřejnila na svém instagramovém profilu Nicole.

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„Hlídal si, kdy chodím do koupelny nebo kdy chodím mýt nádobí, a sbíral odvahu mě oslovit. Uplynula nějaká doba a pořád tu odvahu nenašel,“ pokračuje Nicole ve vyprávění historky, kterou podle svých slov považuje za roztomilou.

Nakonec se rozhodl, že mi napíše dopis a někdy uprostřed noci mi ho strčí pod dveře. Já jsem ho ráno našla. Absolutně jsem netušila, kdo mi ten dopis poslal, jak vypadá, co dělá. Ale v tom dopise zněl strašně mile a celý to bylo takový nevinný a cute (anglicky roztomilé – pozn. redakce) a já jsem si řekla, že toho kluka musím poznat," vzpomíná na osudový okamžik vítězka televizní soutěže. 

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Od té doby jsme spolu nonstop sedm let a letos jsme se vzali, rozplývá se Šáchová, podle které je nejdůležitější vlastností u mužů laskavost. Té má její partner, který se rád drží mimo světla reflektorů, na rozdávání. A nic na tom nemění ani poněkud zvláštní okolnosti jejich seznámení. 

VIDEO: Věra Kirchnerová alias Mia ze Zrádců

Věra Kirchnerová alias Mia ze Zrádců. | Video: Tým Spotlight

Zdroj: Instagram Nicole Šáchové

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