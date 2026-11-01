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„Vítej na světě, Matyášku!“ Veronika Lálová oznámila nejkrásnější životní novinku

Veronika Lálová
Veronika Lálová
Veronika Lálová
Veronika Lálová
Veronika Lálová
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18 fotografií
Veronika Lálová se krátce po svých narozeninách dočkala nejkrásnějšího dárku, když s partnerem Kamilem Fojtíkem přivítali na svět svého prvního syna Matyáše. |
Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Tanečnice Veronika Lálová prožívá jednu z největších životních změn. Hvězda známá především ze StarDance přivedla na svět své první dítě. Společně s partnerem Kamilem Fojtíkem se radují ze syna, kterému dali jméno Matyáš.

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Radostnou novinku oznámila Lálová v neděli 1. listopadu prostřednictvím sociálních sítí, kde zveřejnila také první snímky z porodnice. Datum narození syna přitom přišlo bezprostředně po jejích vlastních narozeninách. „Ještě včera jsme slavili moje narozeniny a ani jsme netušili, že dneska budeme slavit zase. Vítej na světě, Matyášku! 1.11.2026,“ napsala novopečená maminka.

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Pro fanoušky StarDance je Veronika Lálová velmi známou tváří. V soutěži se poprvé představila v roce 2016 a hned při své premiéře slavila velký úspěch. Se Zdeňkem Piškulou tehdy ovládli osmou řadu populární taneční show.

Později se do StarDance vracela s dalšími známými osobnostmi. Tančila například s olympijským vítězem Davidem Svobodou nebo hercem Pavlem Trávníčkem. Její velkou vášní je především samba, díky níž se několikrát dostala až na slavný karneval v brazilském Riu de Janeiru.

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Ještě letos v září přitom ukázala, že ji od tance nezastavilo ani pokročilé těhotenství. S výrazným bříškem se znovu pustila do samby a dokázala, že pohyb zůstává důležitou součástí jejího života i několik týdnů před porodem.

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To, že s partnerem čekají prvního potomka, oznámila tanečnice až v polovině června. Do té doby se jim podařilo těhotenství před veřejností skrývat. Když už se rozhodli novinku zveřejnit, Lálová přiznala nejen velkou radost, ale také přirozené obavy, aby vše probíhalo v pořádku. „Už delší dobu skrýváme jednu malou, spíše velkou novinku Každý den si přejeme, aby všechno dobře dopadlo, protože se na tuto novou životní etapu už moc těšíme,“ napsala tehdy k fotografii se svým partnerem, osobním trenérem a masérem Kamilem Fojtíkem. V ruce při tom držela snímek z ultrazvuku.

Veronika Lálová
Veronika Lálová
Veronika Lálová
Veronika Lálová
Zobrazit
18 fotografií

O několik týdnů později už dvojice odhalila také pohlaví miminka. A vzhledem k tanečniččině povaze to neudělali obyčejným oznámením. Ve videu vytáhli modré dupačky a botičky a společně odkopli fotbalový míč. „Bude to kluk! Fotbalista, rošťák nebo lamač dívčích srdcí? Těšíme se, hlavně, ať je všechno v pořádku!“ radovali se budoucí rodiče.

Zdroj: Instagram Veroniky Lálové

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