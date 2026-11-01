Radostnou novinku oznámila Lálová v neděli 1. listopadu prostřednictvím sociálních sítí, kde zveřejnila také první snímky z porodnice. Datum narození syna přitom přišlo bezprostředně po jejích vlastních narozeninách. „Ještě včera jsme slavili moje narozeniny a ani jsme netušili, že dneska budeme slavit zase. Vítej na světě, Matyášku! 1.11.2026,“ napsala novopečená maminka.
„Vítej na světě, Matyášku!“ Veronika Lálová oznámila nejkrásnější životní novinku
Tanečnice Veronika Lálová prožívá jednu z největších životních změn. Hvězda známá především ze StarDance přivedla na svět své první dítě. Společně s partnerem Kamilem Fojtíkem se radují ze syna, kterému dali jméno Matyáš.
Z tanečního parketu rovnou k mateřství
Pro fanoušky StarDance je Veronika Lálová velmi známou tváří. V soutěži se poprvé představila v roce 2016 a hned při své premiéře slavila velký úspěch. Se Zdeňkem Piškulou tehdy ovládli osmou řadu populární taneční show.
Později se do StarDance vracela s dalšími známými osobnostmi. Tančila například s olympijským vítězem Davidem Svobodou nebo hercem Pavlem Trávníčkem. Její velkou vášní je především samba, díky níž se několikrát dostala až na slavný karneval v brazilském Riu de Janeiru.
Ještě letos v září přitom ukázala, že ji od tance nezastavilo ani pokročilé těhotenství. S výrazným bříškem se znovu pustila do samby a dokázala, že pohyb zůstává důležitou součástí jejího života i několik týdnů před porodem.
Miminko dlouho drželi v soukromí
To, že s partnerem čekají prvního potomka, oznámila tanečnice až v polovině června. Do té doby se jim podařilo těhotenství před veřejností skrývat. Když už se rozhodli novinku zveřejnit, Lálová přiznala nejen velkou radost, ale také přirozené obavy, aby vše probíhalo v pořádku. „Už delší dobu skrýváme jednu malou, spíše velkou novinku… Každý den si přejeme, aby všechno dobře dopadlo, protože se na tuto novou životní etapu už moc těšíme,“ napsala tehdy k fotografii se svým partnerem, osobním trenérem a masérem Kamilem Fojtíkem. V ruce při tom držela snímek z ultrazvuku.
O několik týdnů později už dvojice odhalila také pohlaví miminka. A vzhledem k tanečniččině povaze to neudělali obyčejným oznámením. Ve videu vytáhli modré dupačky a botičky a společně odkopli fotbalový míč. „Bude to kluk! Fotbalista, rošťák nebo lamač dívčích srdcí? Těšíme se, hlavně, ať je všechno v pořádku!“ radovali se budoucí rodiče.