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„Vimenim“ rozesmálo internet. Godla chtěl prodat auto, místo toho schytává posměch

Herec Zdeněk Godla
Herec Zdeněk Godla pobavil internet.Foto: Aktuálně.cz – Honza Mudra
Herec Zdeněk Godla
Herec Zdeněk Godla pobavil internet.Foto: Aktuálně.cz – Honza Mudra
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Dvacet let staré auto, 250 tisíc kilometrů a k tomu jedno „vimenim“. Zdeněk Godla nabídl na sociálních sítích vůz svého syna, jenže místo kupujících se mu začali ozývat hlavně rýpalové. Pravopisná chyba totiž nezůstala bez povšimnutí.

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Zdeněk Godla se znovu dostal do hledáčku kvůli penězům. Herec známý především jako Franta ze seriálu Most! se aktuálně snaží přes sociální sítě prodat auto svého syna. Jde o zhruba dvacet let starý vůz, který má najeto kolem 250 tisíc kilometrů. Pozornost lidí ale nepřitáhl jen samotný inzerát. V popisku se totiž objevila i pravopisná chyba, které se někteří sledující okamžitě chytili.

Inzerát Zdeňka Godly
Foto: Facebook

Godla u nabídky použil slovo „vimenim, čímž měl zřejmě na mysli „vyměním. A právě kvůli tomu si někteří lidé začali z herce dělat legraci. „Vyměním za středeční chvilku českého jazyka,“ píše například jeden z komentujících. Vedle zájmu o samotné auto se tak řešila i jeho čeština. Godla přitom dlouhodobě čelí kritice kvůli svým finančním problémům, takže i zdánlivě obyčejný inzerát rychle přitáhl větší pozornost, než by možná čekal.

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Jeho finanční situace se přitom řeší už několik let. Godla a jeho manželka se dostali do společného oddlužení kvůli závazkům v řádu milionů korun. V minulosti se v insolvenčním řízení objevily také informace o problémech s plněním povinností a dalších závazcích. Herec následně žádal například o možnost odkladu splátek, přičemž jako jeden z důvodů uváděl nedostatek práce a nepravidelné příjmy.

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Ani letos se jeho situace neobešla bez komplikací. V souvislosti s jeho oddlužením se řešily další problémy a nejnověji se pozornost obrátila také k jeho řidičskému oprávnění. Právě v tomto kontextu nyní veřejnost zaujalo, že se Godla snaží najít zájemce o staré auto svého syna.

VIDEO: Dycky Most! Dáša, Čočkin, Franta i Kolečko. Sledujte hvězdy seriálu v DVTV

Podívejte se na to nejlepší z rozhovorů o seriálu Most! Natáčeli jsme s herci, autory, a dokonce i přímo v mostecké Severce. | Video: DVTV

Zdroj: Facebook Zdeňka Godly

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