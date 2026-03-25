Během studií na DAMU, kde se potkávala se jmény jako Karel Roden, Ivana Chýlková, Eva Holubová nebo Jitka Asterová, prožila hned několik zásadních vztahů. Její první velkou láskou byl režisér Petr Kracík, pozdější manžel Terezy Kostkové. Následoval vztah s Karlem Heřmánkem a poté i s jejím profesorem Miroslavem Macháčkem, který byl o jednačtyřicet let starší. Právě tento vztah byl podle všeho velmi intenzivní a bouřlivý. Macháček měl blízko k alkoholu a postupně k němu přivedl i ji.
Vilma Cibulková randila s Karlem Heřmánkem i exmanželem Terezy Kostkové. Žádný vztah jí ale štěstí nepřinesl
Ačkoliv herečka Vilma Cibulková, která 26. března slaví 63. narozeniny, působí jako silná a úspěšná žena, její osobní život byl plný složitých momentů – zejména pokud jde o vztahy. V lásce jí štěstí příliš nepřálo a těžké období si prožila i jako matka, když její jediná dcera Šimona bojovala se závislostí na drogách.
Jejich společné soužití nakonec skončilo v době, kdy byl vážně nemocný, což si herečka dodnes vyčítá. „Bojím se, že odpovědět na otázku, proč jsme k sobě s Máchou (Macháčkem – pozn. red.) tolik tíhli, dost dobře neumím. Bylo to osudové setkání a vymyká se jakémukoliv popisu. Zdrhla jsem ve chvíli, kdy mě nejvíce potřeboval,“ prozradila Vilma Cibulková v pořadu 13. komnata. Na všechny své bývalé partnery dnes vzpomíná s respektem a určitým odstupem.
Jejím prvním manželem byl právník Zbyšek. Do manželství vstupovali bez větších finančních jistot – herečka si tehdy nemohla dovolit ani svatební šaty a vdávala se v zapůjčeném kožichu z divadla. Společně vychovávali dceru Šimonu, jenže vztah postupně narušily finanční problémy. Manžel si půjčoval více, než dokázal splácet, a dostal rodinu do dluhů. Nakonec následoval rozvod, který ale proběhl bez větších konfliktů a dodnes mezi nimi panují přátelské vztahy.
Podruhé se provdala za herce Miroslava Etzlera. Zpočátku působili jako ideální pár a Etzler přijal její dceru za vlastní. Jenže ani toto manželství nebylo bez problémů. V době dospívání se Šimona dostala do špatné společnosti, propadla pervitinu a musela podstoupit léčbu. Nakonec se jí ale podařilo závislosti zbavit. Náročné období se podepsalo i na vztahu manželů.
Právě zkušenosti z této doby přivedly Cibulkovou k většímu zájmu o psychiku a vnitřní rovnováhu. „Pro mnoho lidí je neustále obestřeno pokrytectvím a nedůvěrou, přitom důvěra je při léčbě naší duše jednou z nejpodstatnějších věcí,“ zmínila v pořadu Showtime. Herečka si vytvořila vlastní každodenní rituály, které jí pomáhají udržet psychickou pohodu. „Začínám ráno ledovou sprchou a následně cvičím s dechem. U této praktiky je důležitá hlavně pravidelnost, protože právě to vám narovná čakry,“ uvedla.
Manželství s Etzlerem skončilo po deseti letech, když se ukázalo, že herec během natáčení seriálu Cesty domů navázal vztah s o pětadvacet let mladší kolegyní Radkou Pavlovčinovou.
Ani další vztah nepřinesl herečce vysněné štěstí. S hudebníkem Pavlem J. Rybou sice plánovala společnou budoucnost, nakonec ale místo svatby přišel rozchod. Zdá se, že v jejím životě zůstává láska komplikovanou kapitolou, přestože ji vždy prožívala naplno.