Kolem Vilmy Cibulkové se v posledních měsících množily otazníky. Herečka se stáhla z veřejného života, rušila pracovní závazky a její zdravotní stav se stal předmětem spekulací. Teď konečně sama promluvila. V rozhovoru pro Blesk přiznala, že letos absolvovala protialkoholní léčbu.
Vilma Cibulková přiznala další boj s alkoholem. Po letech abstinence přišel tvrdý pád
Po letech, kdy se zdálo, že má svou největší životní bitvu za sebou, musela Vilma Cibulková znovu čelit starým démonům. Herečka přiznala, že letos vyhledala odbornou pomoc. Její slova vrhají na dění v posledních měsících úplně nové světlo.
Cibulková se rozhodla uvést na pravou míru informace o svém pobytu v Centru duševní rehabilitace v Berouně. „V Berouně jsem byla v březnu na rehabilitaci, a to pouhé tři týdny,“ vysvětlila. Poprvé tak otevřeně potvrdila, že musela vyhledat psychologickou pomoc. Dosud totiž tvrdila, že za jejími problémy stála prodělaná borelióza. Od letošního jara prý prožívá velmi pohodový rok. „Je plný bohumilých změn a dobré energie tak, jak jsem si přála,“ vzkázala.
Zdravotní a psychické problémy se postupně promítly do její práce. Cibulková přišla o roli Olgy Beranové v seriálu Polabí, kde ji nahradila Klára Cibulková. Komplikace se dotkly i divadelních představení Růžové svatby, která musela být rušena. V lednu letošního roku navíc skončila její spolupráce se Strašnickým divadlem.
Herečka nedokončila ani natáčení audioknihy Tisíc očí. Vydavatelství tehdy oznámilo, že jí vážné onemocnění neumožňuje v práci pokračovat, konkrétní diagnózu však nezveřejnilo. O to větší pozornost nyní vzbudilo její vlastní přiznání, že letos podstoupila protialkoholní léčbu.
Cibulková se zároveň ohradila proti tomu, že její zdravotní stav veřejně komentují lidé z jejího okolí. Reagovala tak mimo jiné na vyjádření herečky Michaely Dolinové. Cibulková ji označila za jednu ze svých „nezvaných tiskových mluvčích“.
Alkohol přitom pro herečku není zcela ničím novým. V minulosti otevřeně mluvila o své závislosti a také o léčbě v pražských Bohnicích. Dlouhé roky pak abstinovala. To se však v posledních letech začalo měnit. V prosinci 2024 dostala na Slovensku podmíněný trest a zákaz řízení za jízdu pod vlivem alkoholu.