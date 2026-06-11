Rozchod Ondřeje Gregora Brzobohatého a Daniely Brzobohaté má další dohru. Hudebníkovi po nevydařeném manželství nezůstaly jen vzpomínky, ale také nemovitost v Beskydech, která nesla jméno jeho dnes už bývalé partnerky. Vilu Danielu v Čeladné se teď rozhodl prodat.
Villa Daniela je na prodej. Ondřej Brzobohatý se po krachu manželství zbavuje domu v Beskydech
Ondřej Gregor Brzobohatý se po rozpadu manželství s Danielou Brzobohatou zbavuje další připomínky jejich vztahu. Podle zjištění eXtra.cz se v nabídce realitní kanceláře objevila Villa Daniela v Čeladné, kterou hudebník pořídil koncem roku 2024 za více než deset milionů korun. Cena, za kterou ji nyní prodává, zůstává tajemstvím.
Ještě donedávna si mohli zájemci pobyt v domě rezervovat přes známou platformu pro vyhledávání a rezervaci ubytování. Noc v elegantně zařízených prostorách vyšla podle dostupných informací na více než deset tisíc korun. Objekt u golfového resortu tak sloužil nejen jako soukromé zázemí, ale také jako místo pro krátkodobé ubytování.
Po oznámení rozpadu manželství, které skončilo po necelých třech letech, se ale situace změnila. Nemovitost se tltiž objevila v nabídce realitního serveru. Inzerát dům popisuje jako krajní řadový rodinný dům o dispozici 4+kk s podlahovou plochou 115 metrů čtverečních.
Pozemek má celkem 234 metrů čtverečních, zastavěná plocha činí 74 metrů čtverečních. Uvnitř domu jsou tři samostatné neprůchozí pokoje. Dva z nich mají lodžii s výhledem, třetí nabízí vlastní šatnu. Součástí domu jsou také dvě koupelny, přičemž jedna z nich je prostornější a vybavená vanou, sprchovým koutem, toaletou i dvojumyvadlem se skříňkou.
Brzobohatý měl nemovitost koupit koncem roku 2024 za více než deset milionů korun. Kolik za ni požaduje nyní, ale zůstává nejasné. Cena v inzerátu uvedena není.
Dům se může pochlubit také prostorným obývacím pokojem s přímým vstupem na terasu a zahradu. Právě tato nemovitost, která ještě nedávno nesla jméno Daniela, tak nyní míří k novému majiteli.